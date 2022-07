Relação entre Cid, Camilo e Izolda "permanece a mesma", diz Ivo Gomes diante de tensão no PDT

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), saiu em defesa da relação do senador Cid Gomes (PDT) com a governadora Izolda Cela (PDT) e o ex-governador Camilo Santana (PT), em publicação nas redes sociais neste domingo (17).

"A proximidade das decisões naturalmente eleva as tensões e produz boatos de toda natureza. Um deles é de que nosso senador Cid estaria ausente do processo de escolha em virtude de um falso conflito com o ex-governador e nosso futuro senador Camilo Santana e/ou com a governadora Izolda Cela. Esclareço que a relação entre eles permanece a mesma. De sempre! Tudo que se disser ao contrário disso é tentativa de intriga", escreveu o irmão mais novo de Cid e Ciro Gomes.

A publicação acontece na véspera de reunião do PDT com o diretório regional para decidir quem será o candidato ou candidata pelo partido ao Governo do Estado. Apesar de quatro nomes apresentados, a disputa está tensionada entre Izolda e o ex-prefeito Roberto Cláudio.

"Disputas internas, desde que leais, não são problemas. São, ao contrário, sinais de vitalidade. Eu vibro com isso", disse ainda.

"Resolvida essa disputa estaremos todos juntos", pontuou. O PDT marcou para segunda-feira (18) reunião com o diretório regional para decidir sobre candidatura.

Legenda: Publicação de Ivo na noite do domingo (17) Foto: Reprodução

Agendas separadas

Na última sexta-feira (15), Izolda Cela e Roberto Cláudio estiveram na cidade do Crato, onde acontecia a feira agropecuária ExpoCrato, mas não se encontraram. Nos bastidores, também surgiram especulações de que Cid estava na região.

A governadora esteve acompanhada de Camilo Santana e de deputados federais e estaduais na Expocrato e, fugindo de polêmicas, manteve o discurso de unidade. "A nossa palavra sempre foi defendendo a união pelo Ceará, a ampla aliança", disse.

Poucas horas depois, a pouco mais de dois quilômetros da feira, Roberto Cláudio reuniu apoiadores no restaurante Monarca, dentre eles o próprio presidente estadual do PDT, os deputados federais Pedro Augusto Bezerra e Eduardo Bismarck e do estadual Marcos Sobreira.

O ex-prefeito ponderou que as agendas na região foram uma "boa coincidência". "Eu e Izolda somos do mesmo partido, compartilhamos o mesmo projeto. Não é uma disputa é uma dinâmica partidária", disse.

Cid ausente

Histórico principal articulador do grupo político, Cid não tem participado de reuniões e eventos públicos do PDT. Na última semana, o presidente do partido, deputado André Figueiredo, chegou a dizer que Cid pediu a Ciro Gomes que o representasse nas tratativas, mas não justificou a atitude.