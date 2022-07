"Cid pediu que, nesses momentos finais, o Ciro o representasse", diz presidente do PDT Ceará

A ausência do senador Cid Gomes das definições partidárias do PDT segue sendo foco de atenção em meio à crise que o partido enfrenta para definir que será candidato ou candidata ao Governo do Ceará em 2022. Desde maio, o ex-governador não tem dado declarações públicas nem participado de reuniões.

Nesta segunda-feira (11), deputados estaduais e federais da sigla estiveram reunidos com o vice-presidente nacional e pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, e o presidente estadual, André Figueiredo, na sede do partido em Fortaleza.

Questionado sobre a ausência de Cid, o presidente estadual disse que o senador delegou ao irmão as trativas finais.

"Cid pediu que, nesses momentos finais, o Ciro o representasse. O Ciro tem trazido pra si, mesmo com a campanha federal, tem visto que o Ceará merece toda atenção. E ele, como o mais experiente desse grupo, que algum tempo faz do Ceará um exemplo, trouxe para si a responsabilidade", afirmou Figueiredo.

Ciro Gomes, ao deixar o local, não quis se pronunciar sobre a ausência de Cid. Na quarta-feira (7), após reunião com os quatro pré-candidatos ao Governo, o ex-ministro disse que a filha mais nova do senador estava se recuperando da Covid-19, e a família estava cumprindo isolamento.

Cid nos bastidores

Tido com o principal articulador político do grupo, Cid teve o último evento público de estratégia de campanha no início de abril. quando conversou com deputados estaduais na Assembleia Legislativa.

Desde maio, quando a crise entre PDT e aliados se agravou diante de manifestações públicas de apoio aos pré-candidatos Izolda Cela e Roberto Cláudio e do desgaste provocado por declarações de Ciro, Cid tem se mantido reservado. Nos bastidores, especula-se encontros pontuais com lideranças como o ex-governador Camilo Santana.

A ausência tem sido sentida por aliados. O deputado estadual Salmito Filho usou as redes sociais nesta segunda-feira para defender o líder.

"Desejo que o nosso grupo possa ouvir o nosso líder senador Cid e possa seguir unido, mesmo nas divergências democráticas que devem ser respeitosas, construindo as melhores oportunidades para a nossa população", escreveu.

*Com informações da repórter Luana Barros.