Postagem de Ivo Gomes relembra divergências com Domingos Filho e deixa aliados atônitos

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), irmão mais novo de Cid e Ciro Gomes, embaralhou as cartas em um jogo que parecia estar caminhando para uma definição na sucessão estadual. Nas redes, Ivo relembrou discurso que fez na Assembleia ainda como deputado estadual, no período em que ele e os irmãos enfrentaram Domingos Filho, um aliado que rompeu na época, mas refez a parceria e é peça central no tabuleiro da sucessão estadual.

Nas redes sociais, Ivo relembrou o embate e agitou os bastidores da sucessão estadual por conta das movimentações que acontecem sem chegar ao conhecimento público.

“O último pronunciamento que fiz, alguns anos atrás, foi uma denúncia sobre o descarado aparelhamento político do Tribunal de Contas dos Municípios. Prefeitos e outros políticos estavam sendo achacados e chantageados. A chantagem consistia em aprovar ou desaprovar contas em troca de apoios a outros políticos. Fui até processado por ter feito essa denúncia. Mas o fato foi tão grave q meu partido, pouco tempo depois, liderou o processo de extinção do órgão”.

Foto: Reprodução

O embate de então ocasionou o rompimento com o ex-presidente da Corte, Domingos Filho, atualmente presidente do PSD no Ceará.

O que remete a postagem de Ivo aos dias atuais, de embate pela definição do candidato governista, é o fato de, nos bastidores, o PSD ser um dos principais prováveis aliados do PDT, caso haja rompimento da aliança.

Informações das fontes desta coluna dão conta de que as tratativas para que Domingos Filho seja mesmo o candidato a vice-governador na chapa do PDT, em caso de rompimento com o PT, já estão em andamento. Isso aconteceria se Roberto Cláudio for mesmo o escolhido do partido.

Ao trazer a rusga anterior à tona, o irmão de Ciro parece estar questionando o PDT sobre a volta do PSD às tratativas da chapa majoritária com o partido.

Os aliados dos irmãos Ferreira Gomes receberam a postagem com surpresa pois, até aqui, o prefeito de Sobral pouco se manifestou sobre o processo estadual.

Recentemente, em visita de Izolda Cela a Sobral, Ivo vez elogios que levaram aliados a crerem que ele apoia a reeleição de Izolda. Tudo isso, entretanto, havia ficado no campo da especulação.

Os sinais emitidos na postagem deste sábado, véspera da definição do partido, reforçam essa hipótese.

A estratégia do irmão mais novo de Ciro seria implodir a articulação em caso de rompimento ou alertar para influenciar na decisão? É tudo que os aliados querem saber neste momento.

