Capitão Wagner anuncia carreata em Sobral simultânea à agenda de Ciro Gomes e Roberto Cláudio

O candidato ao Governo do Ceará pelo União Brasil, Capitão Wagner, anunciou carreata em Sobral, na Região Norte, às 16h30 da sexta-feira (30). A agenda está prevista para ter início apenas meia hora antes de outra carreata prevista para a cidade, mas mobilizada por tradicionais rivais de Wagner, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o candidato ao Governo Roberto Cláudio (PDT).

Em Sobral, Capitão Wagner tem importantes aliados: o deputado federal licenciado e candidato à reeleição, Moses Rodrigues, e o pai dele, Oscar Rodrigues, empresário e candidato a deputado estadual. Nas duas últimas eleições municipais, Moses e Oscar, respectivamente, foram derrotados na disputa pela Prefeitura por Ivo Gomes, irmão mais novo de Ciro.

Na sexta, Wagner cumprirá agenda também em Limoeiro do Norte e dará entrevistas para rádios locais.

Carreata de Ciro

Mais cedo, Ciro Gomes e Roberto Cláudio anunciaram carreata em Sobral para as 17 horas. O ato dos pedetistas na cidade acontece após desgastes do presidenciável com aliados no Ceará.

Há alguns dias, Ciro chegou a dizer que não voltaria ao Ceará nesta campanha por ter sido "traído". Nesta semana, ele disse que Roberto Cláudio era o único aliado que defendia seu nome, sem citar nem mesmo os irmãos Ivo e Cid Gomes.

Ambos, no entanto, têm feito mobilizações em Sobral pró-Ciro. Cid, que ficou meses afastado da campanha, retomou agenda pública, no início de setembro, adesivando carros com adesivos de campanha do irmão.