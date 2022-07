Ao tratar de segurança, Elmano ataca Capitão Wagner: 'o que ele entende de segurança é de motim'

O pré-candidato do PT ao Governo do Ceará, Elmano Freitas, falou sobre propostas para a área da segurança pública, nesta sexta-feira (29), em entrevista ao Diário do Nordeste, e fez ataques ao adversário na disputa, o pré-candidato do União Brasil, Capitão Wagner.

Ao ser questionado sobre como abordaria a questão da segurança pública em eventual campanha, especialmente pela presença de adversário que surgiu no cenário político a partir da relação com a área, ele minimizou o envolvimento de Wagner com o tema.

"O candidato que eu conheço que vem da área da segurança, entendo que o que ele entende de segurança muito é de motim. Isso ele entende bastante. De segurança, eu conheço pouca proposta", afirmou Elmano.

Deputado estadual, o petista foi o relator da CPI das Associações Militares, na Assembleia Legislativa do Ceará, que apurou possíveis envolvimentos de associações de policiais e bombeiros militares com o motim de 2020 no Ceará. Um dos focos da CPI foi justamente a Associação de Profissionais da Segurança, a APS, cujo um dos fundadores é Capitão Wagner.

Focado em atrelar sua pré-campanha aos nomes do ex-governador Camilo Santana e do ex-presidente Lula, que compõem a chapa, Elmano adotou uma linha de continuidade de políticas públicas.

"Nós fortalecemos a polícia militar e a polícia civil do Ceará. E vamos fortalecer mais. Eu já disse no relatório da CPI (das Associações Militares), que apresentei, que nós precisamos apoiar o nosso policial, aumentando o núcleo de atendimento psicológico aos policiais que têm a carga intensa de desgaste emocional muito grande. Eu quero devolver à Polícia Militar, o hospital da Polícia Militar. Quero fortalecer a estrutura repressiva e de investigação do Ceará que é fundamental", disse o petista.

Pouco antes, em entrevista à Verdinha, Elmano já tinha feito ataques a Capitão Wagner, citando a relação do palanque do União Brasil com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

"Nós temos um capitão no Brasil e no Ceará, e eu tenho certeza que nós vamos derrotar o Capitão do Brasil e do Ceará", afirmou Elmano em alusão à frase de Bolsonaro que cita "dobradinha" no Ceará com o deputado federal licenciado.

Relação com o PDT

Ao Diário do Nordeste, Elmano evitou fazer críticas diretas ao adversário do PDT, Roberto Cláudio, com quem disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2012, ao ser questionado sobre as estratégias para medir forças contra um partido até então aliado do PT em nível estadual.

Ainda assim, ele fez críticas à decisão do PDT em escolher Roberto Cláudio em detrimento da candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela.

"Infelizmente alguns setores do PDT decidiram atropelar o direito dessa mulher à reeleição. E nós entendemos isso como um recado claro que não interessam os aliados, não interessa o direito dessa mulher ser candidata, o que interessa é a vontade de alguém que quer impor um determinado nome, a meu ver, com arrogância", afirmou.

PDT e PT têm trocado acusações sobre quem teria motivado o racha. Enquanto lideranças do PT alegam o fato de Izolda não ter sido a escolhida, pedetistas dizem que o ex-aliado não respeitou a democracia interna do PDT.

Questionado sobre as declarações de petistas com "veto" ao nome de Roberto Cláudio, Elmano desconversou e ressaltou os apoios pró-Izolda durante o impasse no PDT.

"Será que o PDT não tinha condição de ouvir todas essas pessoas? O (ex-)governador Camilo deixou a governadora Izolda no cargo de governadora, porque confia e sabe da sua capacidade. Infelizmente, não foi esse o caminho que o PDT quis", disse.