Roberto Cláudio diz ter sido 'pego de surpresa' por apoio de Camilo à Izolda na pré-campanha

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, pré-candidato do PDT ao governo do Estado, disse em entrevista a esta coluna nesta sexta-feira (22) que ouviu do ex-governador Camilo Santana (PT), em março passado, quando ele ainda ocupava o cargo de chefe do Executivo, que não havia preferência entre os pré-candidatos do PDT. Por isso, detalha o ex-prefeito, foi “pego de surpresa mais adiante”, quando o petista anunciou apoio ao nome de Izolda Cela.

As divergências na pré-campanha entre as lideranças do PDT e da base aliada causaram um tumulto na aliança governista, a ponto de a decisão de candidatura ter que ser tomada no voto dos membros do diretório estadual pedetista, com manifestações em contrário de partidos aliados como PT, MDB e PP.

Um dos movimentos mais presentes nos bastidores do processo foi o enfrentamento entre aliados dos dois líderes emergentes do grupo que assumiu o poder no estado em 2006. Roberto Cláudio, entretanto, adota um tom cauteloso e de apelo à união dos partidos aliados.

Roberto Cláudio pré-candidato do PDT ao governo do Estado “Camilo e eu fizemos parcerias muito boas e sempre mantivemos em relação ao pessoal muito cordial. Em março eu vi essa manifestação pessoal dele, né? De que não haveria preferência com nenhum dos quatro nomes. E não posso deixar de manifestar que fui pego, de uma maneira, de surpresa com essa manifestação mais adiante. Mas e se puder adequar, como eu disse, a política é humana, ela é feita de sentimento”.

O pré-candidato disse ainda ter ouvido de Camilo que não achava “razoável” o veto do PT a qualquer outro nome. Ao longo do processo, petistas como o deputado federal José Guimarães, que detém a maioria no comando petista no Ceará, deram declarações com veto ao nome e Roberto Cláudio.

“Tudo foi falado pelo Governador, né? É um argumento para hoje para eu poder procurá-lo. E procurar o PT, inclusive, pra poder compor e fazer parte dessa nossa aliança. O que depender de mim, todo esforço será dirigido no sentido de manter a aliança mais ampla possível”, completou.