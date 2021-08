Após semana de crises em Brasília, Bolsonaro cumpre agenda política no Ceará

A semana que se encerra teve de quase tudo envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Não que os confrontos fabricados pelo presidente sejam novidade. Ao contrário. Bolsonaro se mantém fiel ao estilo verborrágico desde o início do mandato. Em meio à crise envolvendo STF, Congresso Nacional e Forças Armadas, eis que o presidente dá um tempo em Brasília para vir ao Ceará.

Bolsonaro tem o primeiro compromisso do dia no Cariri cearense, entre Juazeiro do Norte e Crato. Virá entregar unidades habitacionais do programa Casa Verde e Amarela e promover um ato político com seus apoiadores.

Como já virou rotina, a semana teve também artilharia do planalto contra o Supremo. Legenda: Alexandre de Moraes determinou investigação contra o presidente nesta quinta-feira (12) Foto: STF Novas críticas aos ministros como Luís Roberto Barroso, além de ataques ao TSE e à lisura das eleições - sem provas, bom que se diga. Até, em nova reação, a Corte Eleitoral pediu ao STF que investigue Bolsonaro por suposto vazamento de dados sigilosos relativos a um ataque hacker ao órgão em 2018. O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido e Bolsonaro passa a ser investigado mais uma vez. É o segundo inquérito aberto contra Bolsonaro em duas semanas.

Novos capítulos no Ceará Nesta sexta-feira (13), ao lado de uma comitiva de apoiadores e parlamentares cearenses, o estilo provocador e colecionador de adversários do presidente deve ser mantido. E o evento administrativo deverá ter um jeitão de ato de campanha eleitoral.

O chefe do Executivo estará em uma região tradicionalmente reduto de votos da esquerda e a terra natal do governador Camilo Santana (PT). A viagem faz parte de uma ofensiva do governo Bolsonaro no Nordeste em busca de fortalecer a imagem do presidente. Legenda: Em Tianguá, no dia 26 de fevereiro, Bolsonaro descumpriu as normas de distanciamento social

Além do corriqueiro descumprimento de medidas sanitárias impostas nos estados para conter o avanço da pandemia, como o não uso de máscara, Bolsonaro está diante de uma nossa possibilidade de polêmica envolvendo governadores e também o Judiciário.