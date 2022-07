Após encontro tenso com Camilo Santana, pré-candidatos do PDT aguardam agenda com Cid Gomes

Após reunião com o ex-governador Camilo Santana, no último sábado (2), os quatro pré-candidatos do PDT ao governo do Estado esperam para o início desta semana uma reunião com o senador Cid Gomes para dar seguimento às tratativas para a definição, mas ainda estão aguardando agenda. Os concorrentes consideram esta uma semana decisiva na sucessão.

Cid está afastado das tratativas desde o mês de maio. A governadora Izolda Cela ficou com a missão de conversar com o parlamentar, coisa que ninguém do grupo governista consegue há várias semanas. Entre segunda e quarta (6), o encontro deve ocorrer.

Será, evidentemente, um ponto chave para a definição do candidato governista e da formatação da chapa.

Tensão marca encontro

O encontro ocorrido no último sábado entre Camilo e os pré-candidatos ao governo do Estado do PDT, Izolda Cela, Roberto Cláudio, Evandro Leitão e Mauro Filho, acabou se tornando uma sessão desabafo, com lavagem de roupa suja.

As partes discutiram o embate entre aliados, principalmente, de Roberto Cláudio e de Izolda na disputa pela indicação do partido.

O ponto central do embate foi entre Camilo e o ex-prefeito Roberto Cláudio. As discussões, apurou esta coluna, foram em torno dos fatos que fizeram a temperatura esquentar na aliança governista desde março deste ano, o mês que antecedeu a saída de Camilo Santana do governo do Estado e a posse de Izolda Cela.

A conversa foi dura. Os assuntos tratados foram desde a declaração, ainda em março, de apoio do prefeito José Sarto a Roberto Cláudio, considerado um ponto de estremecimento das relações, até o critério de escolha do candidato como a pesquisa de opinião anunciada pelo PDT. Este tema, aliás, causou desconforto entre os concorrentes.

Reta final

O encontro com Camilo foi um desdobramento da reunião ocorrida na última terça-feira (28) entre o ex-ministro Ciro Gomes e os pré-candidatos.

Nesta coluna, antecipamos que a escuta de Camilo e Cid era um passo seguinte para a definição do candidato governista.