Gol confirma estudo para novas rotas internacionais em Fortaleza e amplia voos para Miami

A Gol confirmou que estuda novas rotas internacionais em Fortaleza. Em nota, a companhia afirmou a intenção de aumentar as frequências para a Flórida, nos Estados Unidos, a partir de julho deste ano.

Além disso, a empresa disse à coluna que pensa novamente em voar entre Fortaleza e Bogotá, na Colômbia. Em 2023, a Gol anunciou o voo entre as cidades. Meses depois, voltou atrás e negou a operação.

A coluna ainda recebeu informações de fontes do setor aéreo sobre o apontamento de slots no Aeroporto Internacional de Fortaleza. A previsão é de uma frequência a mais da companhia para Miami e uma frequência semanal para Bogotá, aos sábados, dia em que a Gol concentra operações para

Embora os slots indicassem mais novas operações a partir de outubro de 2024, quando perguntamos sobre esses indícios de voos internacionais para Bogotá e acréscimos para Miami, a Gol nos informou de acréscimos na alta temporada de julho.

"A Gol está estudando novas ofertas internacionais para Fortaleza, a Companhia confirma que tem planos de ampliar a oferta para a Flórida na alta temporada, a partir de julho. Além disso, ainda opera voos diretos para Buenos Aires, que neste verão, atinge duas frequências semanais e mantém a rota Fortaleza - Miami com uma frequência semanal e os Clientes ainda contam com a parceria com a American Airlines que oferece conexão para toda a América do Norte a partir de Miami".

Análise

A informação de ampliação de voos para Miami a partir de julho é excelente e coerente, dado que, nos últimos meses, a média de ocupação do trecho Fortaleza-Miami cresceu de forma que pode se falar de altíssima ocupação, sobretudo novembro e dezembro.

Assim, nessa tendência, a Gol já está prevendo novamente essa alta ocupação para a alta estação de julho e uma nova frequência da companhia para a Flórida seria muito bem-vinda, algo que não ocorre desde o primeiro semestre de 2019, devido aos acidentes do 737-Max.

A ocupação da Gol em outubro passado também foi boa, ainda que a Latam tenha operado com 3 frequências semanais, algo que acontecerá, pelo menos, até julho de 2024.

Com a indicação de slots para Bogotá, é fato que a Gol buscou implementar a rota.

Sabemos que a rota chegou a ser anunciada pela empresa que, contudo, informou não ter previsão de lançamento do voo.

Com os slots, primeira vez em que houve qualquer sinal formal desta, a rota seria iniciada em outubro de 2024 e a companhia não negou a implementação após a coluna questionar a empresa em janeiro deste ano.

Fica a torcida para que a expressão "A Gol está estudando novas ofertas internacionais para Fortaleza" seja de fato a busca pelo destino Bogotá.

Seria o voo para Bogotá, finalmente, o voo da América que a Fraport nos contou que haverá em 2024?

Interessantíssimo que todas essas informações e confirmação (Miami) ocorrem em um momento crítico para a Gol, devido à recuperação judicial.

Necessidade de mais conectividade doméstica

A eventual ocorrência de novos voos internacionais em Fortaleza pode ser um gatilho para mais conexões domésticas a fim de alimentar os voos para fora do país.

Seria um enredo interessante e coerente com a fala da Fraport de que a Gol deseja aumentar mais voos domésticos para 2024.

