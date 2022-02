Vovô e Leão podem ter final do Cearense, semi do Nordestão, Liberta, Sula e Série A na mesma semana

A divulgação da tabela básica da Série A chamou atenção para um problema praticamente inevitável para Ceará e Fortaleza durante a temporada. A primeira semana do mês de abril promete ser a mais complicada do ano com uma convergência incomum de competições, duas dela em fase decisiva.

Veja a previsão de datas para Ceará e Fortaleza na 1ª semana de abril

03/04 - Final do Campeonato Cearense

05 a 06/04 - Semifinal da Copa do Nordeste

05 a 07/04 - 1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

05 a 07/04 - 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores

09 a 11/04 - 1ª rodada da Série A

Obviamente tais situações só acontecerão com relação ao Campeonato Cearense e Copa do Nordeste se as equipes passarem de fase, mas fica claro que algumas destas competições terão de ser colocadas em segundo plano para que os times consigam lograr alguns dos objetivos.

O Ceará estreia na Série A contra o Palmeiras, fora de casa, o que se torna um fator complicador ainda maior. Já o Fortaleza encara o Cuiabá, em seus domínios, tendo uma situação menos desgastante.

Priorizar todas as competições desta semana é pedir para não conseguir nada. Para priorizar, tanto Ceará, como Fortaleza, precisam ter um volume considerável de atletas nos plantéis.

O Alvinegro conta com 32 jogadores em seu site oficial, enquanto o Fortaleza contabiliza 22 na relação oficial. Atletas das categorias de base devem ganhar mais oportunidades e ter a capacidade colocada à prova.

É óbvio que tal conjuntura pode ser modificada com o adiamento de alguns jogos, mas por conta do calendário apertado em virtude da Copa do Mundo do Catar, dificilmente há margem para modificações. A Conmebol também não altera datas relativas à Sul-Americana e Libertadores.