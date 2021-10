O que esperar desta quarta histórica para o Fortaleza; Ceará tem grande desafio

Os amantes de Ceará e Fortaleza terão nesta quarta-feira (20) uma jornada especial e histórica. O Fortaleza faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, às 21h30, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares. Um jogo inédito e que carrega a possibilidade do 'inimaginável' para o Tricolor de Aço em termos de valores financeiros e de história.

Não obstante a este evento, o Ceará também tem um desafio e tanto contra o Palmeiras, mais cedo, às 19h. Não é apenas mais um jogo da Série A. A partida adiada oferece ao Vovô a possibilidade de somar pontos enquanto nenhum dos adversários diretos jogam. Além disso, o rival de hoje é o atual campeão da Libertadores e finalista da mesma competição na edição 2021.

As chances

Não sou muito de palpitar, mas é óbvio que o Atlético-MG tem favoritismo sobre o Fortaleza. Só tem um porém. O Tricolor de Aço em 2021 tem realizado feitos nunca imaginados, como vencer o próprio Galo no Mineirão, na primeira rodada da Série A. Portanto, o time de Vojvoda quebra paradigmas. Há chances.

Já o Ceará precisa se impor contra o Palmeiras por necessitar dos pontos. Terá de fazer um jogo mais franco e terá de cuidar melhor do sistema defensivo do que vem fazendo ultimamente. Se encontrar a formação que foi bem no 2º tempo contra o Bragantino, terá chances de vencer.

Transmissões especiais

Como editor de esporte do Sistema Verdes Mares, hoje também é um dia especial. A TV Verdes Mares, com sua equipe 100% local (Antero Neto na narração, Daniel Rocha e André Almeida nos comentários e Juliano de Medeiros na coordenação de transmissão) transmite Atlético-MG e Fortaleza ao vivo.

A Rádio Verdes Mares também transmite a partida, assim como também o jogão entre Ceará X Palmeiras mais cedo. Todas as emoções das duas partidas e os bastidores antes, durante e depois da bola rolar você também pode conferir por aqui, no Diário do Nordeste.