Fortaleza x Atlético-MG: confronto vale o mesmo que ano de 2020 inteiro em cotas de TV para o Leão

O Fortaleza tem um jogo histórico contra o Atlético-MG, mas podemos dizer que é um confronto que vale um ano inteiro. E isso não é só da boca para fora, nem apenas simbologia. Se vencer, o Tricolor do Pici garante R$ 23 milhões por chegar à final da Copa do Brasil. Fora os R$ 17,2 milhões que já arrecadou nas fases anteriores.

O valor que é quase o mesmo que o Leão somou em toda a temporada 2020 em direitos de transmissão de TV para todos os campeonatos que disputou. Com base no balanço anual de 2020, divulgado no site do clube, no ano passado, o Tricolor recebeu R$ 24 milhões por estes direitos.

Resumindo e repetindo: em apenas um confronto de dois jogos contra o Galo, o Fortaleza pode garantir tudo que recebeu no ano passado em direitos de transmissão. É surreal o que está acontecendo com o Tricolor do Pici.

2022 em ótima condição

Passar do Atlético-MG deixa o Leão com o solo muito pavimentado para as temporadas seguintes, pois representa o recebimento de receitas muito fora do planejado. Podemos dizer que os próximos anos ficam pavimentados, independente dos resultados esportivos.

Isso mostra o quanto é importante investir no futebol, pois é o resultado do campo que ainda comanda a direção dos orçamentos. Há como amenizar o impacto com novas receitas, mas as conquistas dentro de campo ainda são o norte que os clubes precisam seguir. E o sentido de tudo como uma organização esportiva.