Dinheiro do clube: Fortaleza acerta ao divulgar detalhes e valores de negociações realizadas

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, deu detalhes de toda a negociação envolvendo o atacante Renato Kayzer, anunciado nesta terça-feira (8) pelo clube. Foram gastos R$ 6 milhões na aquisição de 60% do jogador, dos quais R$ 4 milhões serão pagos imediatamente e outros R$ 2 milhões em 2023. A maior compra da história do futebol cearense.

Já havia feito o mesmo com as contratações de Moisés e com a venda do atacante David. Valores, prazo, forma de aquisição. Tudo informado, como realmente deve ser, já que a verba envolvida não é de nenhuma pessoa física, mas de uma instituição com milhares de torcedores, conselheiros e todo um corpo associativo.

Falando assim, parece óbvio o que eu escrevo, mas essa não é a realidade do futebol brasileiro.

As informações sobre negociações sempre são cercadas de mistério, algum detalhe ou outro acaba vazando jornalisticamente, mas é raro que um clube por iniciativa própria abra toda mecânica das transações.

"Ah, existe um balanço anual submetido a aprovação". Certo, mas nele não há um nível de detalhamento satisfatório. Existe um valor global ali envolvido, mas há pouca ou nenhuma especificação por negócio.