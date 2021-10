Com Fortaleza encaminhado, futebol cearense ampliará recorde com 5º ano de Série A consecutivo

O Fortaleza chegou aos 42 pontos conquistados, número que é próximo (se já não é) o bastante para dar como certa a permanência na Série A em 2022. E alguém tinha dúvida que isso aconteceria? Há muitas rodadas que não. Mas explico porque esse marcador específico precisa ser comemorado.

E são muitos fatores a serem levantados com a campanha do Tricolor chegando a este patamar de pontuação tão cedo, restando 12 rodadas para o fim do Brasileiro.

O primeiro ponto é que o Leão já deixa o futebol cearense praticamente certo em mais uma Série A consecutiva. Somando as participações do Ceará, que retornou à primeira divisão em 2018, o Estado chegará à 5ª participação na Série A seguida. Um recorde local na era dos pontos corridos.

Desde o início do atual sistema de pontuação, em 2005, as participações cearenses eram muito escassas e pouco duradouras. Sina que foi quebrada desde o retorno do Alvinegro para a primeira divisão em 2018.

Legenda: Yago Pikachu chegou ao 8° gol na temporada 2021 pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Confira as participações cearenses na era dos pontos corridos:

2005- Fortaleza

2006- Fortaleza

2010- Ceará

2011- Ceará

2018- Ceará

2019- Ceará e Fortaleza

2020 - Ceará e Fortaleza

2021 - Ceará e Fortaleza

Objetivo 1 alcançado

Era óbvio que o Fortaleza dava sinais claros que a questão de permanência jamais estaria em questão em 2021. Mas ao atingir os 42 pontos, se faz necessária a marcação temporal. O presidente Marcelo Paz sempre deixou claro que o objetivo número 1 na Série A era a permanência. E ele foi atingido faltando 12 rodadas. Agora é partir para os outros.

É um marco a ser comemorado, mesmo considerando que o Tricolor parte agora para garantir uma vaga de Libertadores. E tem todas as condições para isso. Principalmente relembrando 2020, quando o Leão lutou até a última rodada para ficar. Ter a certeza de mais um ano de Série A tão cedo é uma conquista. Um alívio que antecederá outras glórias.