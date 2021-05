Ceará e Fortaleza largam com vitórias fora da curva; veja tabela da Série A e projeções

Que Ceará e Fortaleza começaram muito bem a Série A, com vitórias marcantes contra Grêmio e Atlético-MG, respectivamente, não é novidade.

Mas dentro da nossa forma de acompanhar o Brasileiro, as vitórias podem ser ainda mais comemoradas, tendo em vista o peso que podem ter no Brasileiro.

Equipe cotada a Libertadores, o Grêmio tem atenção total dedicada à Série A, já que não se encontra mais na competição continental principal. Por isso deve somar e tirar muitos pontos de adversários, inclusive os que brigarão de forma direta com Ceará e Fortaleza.

O Atlético-MG, então, a equipe eleita como a melhor do momento, com campanha irrepreensível na Libertadores. No Mineirão, serão pouquíssimos times que conseguirão somar pontos.

Portanto, resultados fantásticos, que já deixam os nossos representantes em patamar já acima do esperado no nosso gráfico. Confira: