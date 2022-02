Atacante de área, Silvio Romero precisa ser encaixado no esquema de Vojvoda

Quando foi anunciado pelo Fortaleza, o atacante Silvio Romero foi recebido com grande expectativa. E não deveria ser diferente. Maior goleador do futebol argentino, tem enorme potencial de finalização.

Mas as características de jogo de Romero foram pouco observadas pelos mais desatentos. O 'Chino' é um atacante de área, de força e arremate. Precisa ter uma engrenagem que funcione ao seu favor, ou seja, precisa ser municiado com passes e cruzamentos para que possa fazer a diferença na área.

Até agora, em 3 jogos disputados (1 como titular e 2 como suplentes) teve poucas oportunidades de gol e foi pouco participativo nas partidas.

Características diferentes

Legenda: Romero marcado pela defesa adversária Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Em 2021, no grande ano do Fortaleza de Vojvoda, apesar de ter Wellington Paulista no elenco, que foi menos utilizado que em outros tempos, o Tricolor teve a sua força ofensiva depositada em Robson e David, que têm características completamente diferentes.

Renato Kayzer, outro atacante contratado pelo Tricolor, já se aproxima mais do que normalmente Vojvoda tem montado como engrenagem ofensiva.

O que pode acontecer é o treinador argentino resolver mudar a forma de jogar para melhor utilizar Romero, dependendo do adversário. Nas últimas partidas, ele tem testado um esquema mais clássico, com 4 defensores (2 laterais e 2 zagueiros) e até deixando o ataque com 3 homens.

E esse processo pode ser interessante, com o Fortaleza tendo mais de uma forma de jogar. É questão de aprimoramento.