Mulheres 40+ e as expectativas para a maternidade

Existe uma data limite para engravidar? Faço essa pergunta porque escuto desde cedo “o ideal é ficar grávida antes dos 30 anos”. Apesar de ter o desejo de ser mãe, sinto solidão nessa fala. Não quero ser como um produto que passou da validade. Escolhemos gestar em uma fase madura, porque acreditamos e temos acesso a informações.

Segundo o IBGE, o número de mulheres que optou pela maternidade somente após os 40 anos cresceu 65,7% em 12 anos. Outra faixa etária que apresentou alta no período foi a de 30 a 39 anos. Subiu 19,7%.

Tornar-se mãe possui suas próprias regras de tempo, espaço e representatividade. O desejo de maternar não deveria ser questionado. Eu canso de ouvir: “Quando vai dar um irmãozinho para a Beatrice?” A verdade é que ainda não sei a resposta! Tenho plena consciência de que o tempo está passando e não posso deixar para resolver depois. Engravidar ou congelar óvulos nos próximos anos? Vamos refletir.

Para compreender a complexidade desse assunto, conversei com a Lilian Sério, médica ginecologista, especialista em medicina reprodutiva.

“Infelizmente, não é tão fácil engravidar depois dos 40 anos. Nós mulheres nascemos com uma quantidade de óvulos predeterminada, ao contrário dos homens que produzem espermatozoides por toda a vida. A partir dos 35 anos, a quantidade e qualidade de óvulos vai diminuindo cada vez mais rápido, até que entra a menopausa. A principal causa de infertilidade no mundo é a idade da mulher.”

O que tem levado mulheres a engravidar mais tarde?

Busca por estabilidade profissional, ausência de parceiro fixo, planejamento ou simplesmente mudanças de vida. São muitos fatores que podem influenciar essa escolha. O assunto tem ganhado destaque nas redes sociais com anúncios de gravidez entre famosas. São mulheres com mais de 40 anos, colocando em evidência um tema delicado e cheio de preconceito.

A modelo Gisele Bündchen anunciou a gravidez do terceiro filho, com o namorado Joaquim Valente, no fim de outubro. A top está grávida aos 44 anos. Gisele estaria no segundo trimestre da nova gravidez, entre o quinto e o sexto mês. Bündchen é conhecida por levar uma vida mais natural e saudável, um repertório importante para o momento em que vive.

"A chance de uma mulher engravidar naturalmente aos 44 anos é de 2%. Já a taxa de aborto espontâneo varia entre 70 a 80%. Nessa fase, o desafio é formar um embrião de boa qualidade que consiga sustentar uma gravidez",explica Lilian Sério

Recentemente, a apresentadora Sabrina Sato sofreu um aborto em sua 11ª semana de gestação. O bebê seria o primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, e o segundo de Sato. A gravidez aos 43 anos foi tema de muita discussão na internet.

Ler comentários nas redes sociais como: "coroa demais para gestar" é doloroso. Mais um rótulo para o nosso gênero. Depois, o alívio de encontrar uma fala consciente e humana: “Perder um bebê já é devastador no anonimato, imagina sendo uma pessoa pública! Que a Sabrina fique bem e seja confortada por Deus e pela família.” - comentou outra seguidora.

Para começo de conversa, espermatozoide também envelhece

Acho importante esclarecer que o peso da idade não recai somente sobre a mulher. Estudos já indicam que a qualidade do espermatozoide também interfere no sucesso da gestação. Lilian explica que o estilo de vida do pai afeta a fertilidade e a saúde dos filhos. A partir dos 45 anos, o homem pode ter uma queda na qualidade do sêmen.

Nosso corpo, nossa memória

A medicina não consegue rejuvenescer os óvulos. O ideal seria que toda mulher pudesse congelar os seus óvulos quando nova, até 35 anos. O problema é que essa cultura é recente e não acessível a todos os públicos. Nessa idade, muitas decisões precisam ser tomadas e nem sempre estamos prontas.

“Não é que não possa engravidar, precisamos acreditar que é possível, mas não podemos descartar uma boa saúde para essa gestação. Não adianta querer engravidar aos 44 anos se você está obesa, com pressão alta. Você pode ter complicações.” Liilian

Cheguei a pensar que uma segunda ou terceira gestação seria mais favorável. Agora entendo que cada experiência é única e carrega o histórico da nossa trajetória. A idade e a saúde da mãe interferem diretamente no avanço desse processo. Gravidez não é doença, mas pode trazer riscos para uma mãe que tem a idade avançada e não está com a saúde em dia.

Principais desafios da gravidez depois dos 40 anos

Diabete gestacional: condição relacionada aos níveis elevados de açúcar no sangue.

Pré-eclâmpsia: problema relacionado com o aumento da pressão arterial durante a gravidez;

Abortamentos: nessa idade, as mulheres têm mais chances de ter abortamentos.

Prematuridade: Estima-se que uma média de 15% das gestações com idade avançada podem resultar na prematuridade, em decorrência de problemas como a diabete e hipertensão;

Distocia funcional: Condição na qual o trabalho de parto não evolui na velocidade esperada. Nesses casos, uma cesárea pode ser indicada.

Hemorragia pós-parto. Condição relacionada ao sangramento vaginal pós-parto que não cessa.

A informação traz direcionamento

Você não está sozinha nesse processo de querer engravidar. É importante saber os riscos e garantir um acompanhamento adequado para uma gestação saudável. A gravidez é, sim, de risco, no sentido de que você precisará ser avaliada individualmente. Algumas com mais restrições e outras com menos.

Não sabemos o que nos espera nos próximos anos, o tempo continua no seu curso. Nem sempre vamos conseguir carona, pode ser necessário ter o próprio transporte. Para mulheres que conseguem se planejar, procure um especialista, os avanços da medicina podem te ajudar. Quando a realidade não contempla a maioria, a informação já é um primeiro passo.