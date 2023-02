Está aberta a temporada de promessas da quarta-feira de cinzas

O folião raiz talvez não esteja exatamente ligado no grande dia que é hoje. Provavelmente esteve mais preocupado em pesquisar no Google se quarta-feira de cinzas é feriado ou dia útil, empenhado em calcular o tamanho da ressaca que conseguiria abraçar nesta quarta-feira de cinzas. Detox do carnaval, sabe como é?

As tradições do dia que marca o início da quaresma - e os 40 dias de Jesus Cristo no deserto - foram sendo deixadas de lado ao longo dos anos, mas pelo menos na minha bolha uma coisa perdura: está aberta a temporada de promessas e sacrifícios.

Lembro de chegar da festa carnavalesca há uns anos e seguir para a igreja a convite de vovó, no interior, para o padre marcar minha testa com uma cruz de cinzas. Criança, eu me preocupava em não molhar a testa marcada durante todo o dia, numa época que nem entendia que o símbolo era uma lembrança de que ao pó um dia todos voltaremos. Os anos se passaram, e eu mesma virei foliã raiz, dividindo minha quarta de cinzas entre trabalho e ressaca, ano sim, ano não.

Mas se tem uma coisa que sempre esteve ali foram as promessas e os sacrifícios empreendidos pelos católicos da família. Uma das parentes separava estes 40 dias do ano para o enorme sacrifício de não beber nenhuma gota de álcool. Ficou doente anos depois e precisou abraçar o sacrifício para vida, então passou a não tomar mais coca-cola na quaresma. Mas a saúde exigiu outra vez que o sacrifício da quaresma se estendesse para o ano todo.

Neste 2023, perguntei, curiosa: “Qual será o sacrifício da quaresma neste ano?”. E ela respondeu: “Nem sei. Acho que vai ser deixar de falar dos outros, porque esse eu vou conseguir fazer todo ano”. Ri alto.

A temporada de promessas não está restrita ao catolicismo. Uma amiga evangélica lembrou de um ano em que decidiu não comer pão por 21 dias durante a quaresma. “Todo mundo chegava com pão quentinho lá em casa. Era o bicho ruim me tentando”, conta. Mas não cedeu.

Sacrifícios à parte, quarta-feira de cinzas também é uma oportunidade para recomeços. Não dizem que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval? Então podemos empreender aqui mudanças de vida, novos tempos e metas. Que tal abraçar de vez aquela lista de intenções do Ano Novo?

Se o objetivo é renascer das cinzas feito fênix, se joga. Quem é de promessa e sacrifício, avante. Quem não é, está liberado aproveitar a data para fazer aquele detox pós-carnaval e melhorar a vida. Impor limites. Use mais filtro solar, coma menos carne, reduza o tempo de redes sociais. Renasça dos clichês motivacionais que fazem sentido para você. Vai dar bom.