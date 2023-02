Calendário do Governo Federal determina a Quarta-feira de Cinzas (22) como ponto facultativo em 2023. Dia marca período importante para a Igreja Católica como uma preparação para a Páscoa, e início da Quaresma.

No Ceará, conforme decreto do Estado, a Quarta-feira de Cinzas será ponto facultativo até as 13h, em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. Empresas privadas podem ou não seguir o mesmo plano.