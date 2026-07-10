Como acabar com a cultura da casa grande?

Julho de 2026. Uma mulher de 62 anos é resgatada em um condomínio de luxo no Ceará por trabalho análogo à escravidão após trabalhar para três gerações de uma mesma família durante 55 anos, sem receber salários.

Abril de 2025. Uma trabalhadora doméstica de 63 anos é resgatada em Belo Horizonte após mais de 30 anos de serviços prestados a uma mesma família, chefiada por um advogado, sem salário ou qualquer direito trabalhista.

Maio de 2022. No Rio de Janeiro, uma mulher de 84 anos é resgatada após trabalhar por mais de 70 anos para uma mesma família, sem salário.

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Na última década, mais de 100 mulheres foram resgatadas no Brasil em situações de exploração semelhantes, segundo dados do Ministério do Trabalho. Suas histórias se repetem: chegam ainda crianças com a promessa de melhores condições, são direcionadas ao serviço doméstico e pouco avançam nos estudos.

Acabam dependentes, atravessando gerações de uma mesma família com um trabalho quase nunca remunerado. Uma história de exploração que acontece com frequência nos dias de hoje, ancorada em uma cultura escravista que parte da sociedade precisa urgentemente parar de enxergar como normal.

Quantas vezes você já ouviu histórias de meninas que "vieram do interior para estudar" na casa de parentes ou de famílias conhecidas? Quantas chegaram com a promessa de uma oportunidade e acabaram encontrando uma rotina de cuidados da casa, dos filhos dos patrões e da cozinha?

Em cidades marcadas pela pobreza ou pela falta de perspectivas, era comum uma família com melhores condições se disponibilizar para levar uma criança para a capital.

A promessa era de futuro, de que a criança seria tratada “como se fosse da família”. Mas, na prática, significava uma infância perdida para o trabalho em troca de teto e comida.

Dizer que essas trabalhadoras são “como se fossem da família” talvez essa seja uma das frases mais perversas da cultura escravocrata brasileira. Porque ninguém da família lava a louça todos os dias enquanto os demais descansam. Ninguém da família abre mão dos estudos para cuidar dos filhos dos outros. Ninguém da família envelhece sem patrimônio, sem autonomia financeira e sem decidir os próprios rumos.

Quantas violências cabem em ser alguém da família apenas para trabalhar, mas não para herdar direitos?

Não é por acaso que sete em cada dez mulheres resgatadas por trabalho análogo à escravidão são pretas. Embora o Brasil tenha abolido a escravidão há mais de um século, ainda não vemos reparação de fato ou políticas realmente capazes de romper esses ciclos. Mudam-se os nomes, mas as relações de poder permanecem. E o que nós podemos fazer para romper com isso?

O caso recente de resgate da trabalhadora doméstica no Ceará demonstra um absurdo, mas também toca em pontos sensíveis sobre os quais deveríamos todos refletir.

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Neste momento, talvez seja honesto perguntar quantas casas brasileiras ainda reproduzem pequenas versões dessa mesma lógica. Ainda há quem pense que a empregada "não precisa de carteira porque mora conosco"? Você ainda conhece alguma menina que "ajuda" em troca de estudo, mas nunca consegue estudar de fato?

Romper com essa cultura exige mais do que punir casos extremos. Exige reconhecer que o trabalho doméstico é trabalho. Que afeto não substitui salário. Que gratidão não substitui direitos. E que nenhuma relação de cuidado pode existir quando apenas um lado tem o poder de decidir sobre a vida do outro.

A escravidão terminou no papel. O desafio continua sendo fazê-la terminar também na cultura.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.