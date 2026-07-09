Investigada por manter idosa trabalhando sem salário é exonerada de cargo público no Ceará

A decisão foi assinada pelo prefeito Evandro Leitão e publicada no Diário Oficial do Município.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 19:14 (Atualizado às 19:23)
capa da noticia
Legenda: A mulher (terceira pessoa da esquerda para a direita) ocupava o cargo de assessora técnica há nove anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Zaamarah Alencar Brasil Andrade foi exonerada do cargo de assessora técnica da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza (SCSP). A servidora pública é citada como membro da família empregadora da idosa de 62 anos mantida em trabalho análogo à escravidão na cidade de Eusébio. 

A decisão foi assinada pelo prefeito Evandro Leitão e publicada no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira (8).

"O prefeito municipal de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, ZAAMARAH ALENCAR BRASIL ANDRADE, cargo em comissão de assessor técnico, da Coordenadoria Administrativo-financeira, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços públicos, a partir de 08/07/2026", diz trecho do documento.

Ao Diário do Nordeste, a prefeitura já havia informado que o processo de exoneração da servidora foi iniciado na manhã da última quarta-feira (8).

A mulher ocupava o cargo há nove anos, desde 1º de março de 2017.

Ela e outros cinco parentes assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) após investigação constatar que a empregada doméstica da família trabalhou por 55 anos sem contrato, salário ou descansos remunerados. A vítima recebia apenas o benefício do Bolsa Família, sacado pela patroa.

Veja também

Imagem da notícia: Quem são os investigados por manter idosa em trabalho análogo à escravidão no CE
Ceará

Quem são os investigados por manter idosa em trabalho análogo à escravidão no CE
Imagem da notícia: Idosa, negra e analfabeta: a história da doméstica que trabalhou 55 anos sem salário no CE
Ceará

Idosa, negra e analfabeta: a história da doméstica que trabalhou 55 anos sem salário no CE
Imagem da notícia: Idosa resgatada em Eusébio foi chamada de 'mãe preta' pelos patrões em rede social
Ceará

Idosa resgatada em Eusébio foi chamada de 'mãe preta' pelos patrões em rede social

Entenda o caso

A idosa, que é negra e analfabeta, teria começado a morar e prestar trabalhos domésticos para a matriarca da família ainda nos anos 1970, quando tinha sete anos. Quando a filha da primeira empregadora casou, a vítima teria virado funcionária do novo casal. Desde 2014, estava trabalhando para a neta da matriarca, Zaamarah. 

Salários, férias, 13º salários, FGTS, verbas rescisórias e horas extras não pagos durante 55 anos de trabalho somam mais de R$ 1,5 milhão, conforme a auditoria fiscal do Trabalho. 

O TAC assinado pela família, no entanto, se refere apenas aos últimos empregadores e ao período de 2014 até 2026

O termo prevê a compra de um imóvel para a vítima no valor de no mínimo R$ 150 mil, totalmente mobiliado e equipado com eletrodomésticos essenciais, além do pagamento de R$ 50 mil em verbas rescisórias e indenizatórias.

Além disso, a família se comprometeu a custear as contribuições previdenciárias da idosa até a obtenção da aposentadoria. O acordo estabelece, ainda, a aplicação de multa em caso de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pelos empregadores.

Família nega acusações

A família envolvida com a idosa, no entanto, nega as acusações sobre o trabalho em condições análogas à escravidão. 

Em nota à imprensa, a equipe de advogados responsáveis pelo caso aponta que as situações amplamente relatadas não retratam "a relação de convivência, cuidado e afeto construída ao longo de décadas com a senhora envolvida".

Além disso, a família ainda ressaltou que a idosa continua presente no ambiente do núcleo familar, descrevendo a situação como incompatível com "conclusões simplificadas".

Confira abaixo o pronunciamento completo da família:

A defesa da família mencionada em reportagens divulgadas nesta semana, representada pelo escritório BFB Advogados Associados, informa que acompanha com serenidade e respeito a atuação dos órgãos públicos responsáveis pela apuração do caso.

A família nega com veemência as acusações divulgadas até o momento, que não retratam a relação de convivência, cuidado e afeto construída ao longo de décadas com a senhora envolvida. Lamenta, ainda, que julgamentos precipitados tenham sido tornados públicos.

Ressalta-se que, em nenhum momento, houve resgate, uma vez que ela permanece convivendo com a família em uma relação que apresenta características pessoais e familiares incompatíveis com conclusões simplificadas.

Ao longo desse período de convivência, a senhora recebeu remuneração, usufruiu de férias regulares, contou com plano de saúde com cobertura médica e odontológica particular e teve suas contribuições previdenciárias regularmente recolhidas, encontrando-se, inclusive, em processo de aposentadoria.

Em respeito às instituições, a família firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com as autoridades, reafirmando sua disposição de colaborar integralmente com a apuração e de assegurar, desde já, todo o suporte, proteção e dignidade à senhora — que é, e sempre foi, a prioridade de todos.

A família acompanha as investigações e apresentará, nas instâncias competentes, todas as provas e documentos que demonstram que a realidade dessa relação é muito diferente do que foi divulgado, confiante de que a apuração técnica e imparcial permitirá a compreensão completa e equilibrada do caso.

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia OAB e Uece se manifestam sobre patrões da idosa mantida em condições análogas à escravidão no CE
Ceará

OAB e Uece se manifestam sobre patrões da idosa mantida em condições análogas à escravidão no CE

Advogado Paulo Martins Brasil Filho e o médico-veterinário Tiago Silva Andrade serão investigados por ambas as instituições.

Paulo Roberto Maciel

Há 28 minutos

Imagem da notícia Médico Alberto Lima de Souza morre aos 81 anos em Fortaleza
Ceará

Médico Alberto Lima de Souza morre aos 81 anos em Fortaleza

O profissional foi fundador da Clínica Pediátrica Alberto Lima e chegou a receber o Troféu Sereia de Ouro em 2012.

Redação

Há 47 minutos

Imagem da notícia Investigada por manter idosa trabalhando sem salário é exonerada de cargo público no Ceará
Ceará

Investigada por manter idosa trabalhando sem salário é exonerada de cargo público no Ceará

A decisão foi assinada pelo prefeito Evandro Leitão e publicada no Diário Oficial do Município.

Redação

Há 58 minutos

Imagem da notícia Abatedouro clandestino de aves é interditado em Eusébio após denúncia e fiscalização
Ceará

Abatedouro clandestino de aves é interditado em Eusébio após denúncia e fiscalização

Local tinha diversas irregularidades sanitárias, incluindo infraestrutura precária.

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Idosa resgatada em Eusébio foi chamada de 'mãe preta' pelos patrões em rede social
Ceará

Idosa resgatada em Eusébio foi chamada de 'mãe preta' pelos patrões em rede social

A idosa de 62 anos foi resgatada após ser submetida por 55 anos ininterruptos a um trabalho com condições análogas à escravidão.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Reabastecimento de água na Grande Fortaleza deve ser totalmente normalizado até o fim da quinta (9)
Ceará

Reabastecimento de água na Grande Fortaleza deve ser totalmente normalizado até o fim da quinta (9)

Cagece informou que 90% da área afetada por suspensão na quarta-feira (8) já está com água disponível.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Violência doméstica: 76% das mulheres atendidas no IJF foram agredidas por companheiros ou ex
Ceará

Violência doméstica: 76% das mulheres atendidas no IJF foram agredidas por companheiros ou ex

Namorados, cônjuges e ex-parceiros são os agressores mais frequentes das vítimas.

Ana Beatriz Caldas

Imagem da notícia Quem são os investigados por manter idosa em trabalho análogo à escravidão no CE
Ceará

Quem são os investigados por manter idosa em trabalho análogo à escravidão no CE

Família nega acusações e promete pagar indenização à vítima, que trabalhou 55 anos sem receber salário.

Alexia Vieira

Imagem da notícia MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão em cidades do Ceará
Ceará

MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão em cidades do Ceará

Segundo órgão, o objetivo é investigar a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Investigada por manter idosa trabalhando sem salário será exonerada de cargo público no CE
Ceará

Investigada por manter idosa trabalhando sem salário será exonerada de cargo público no CE

Mulher e outras cinco pessoas da família assinaram um TAC para indenizar a vítima após 55 anos de atividades domésticas.

Alexia Vieira