Yago Pikachu no Fortaleza: artilheiro, líder em assistências e cada vez mais decisivo em 2022

Ele foi peça muito importante em 2021 e, em 2022, tem se provado ainda mais decisivo. O ala-direito Yago Pikachu tem sido peça crucial para os bons resultados do Fortaleza na temporada. Prova disso é que ele é o jogador que mais participou de gols do time no ano.

Ao todo, foram 9 gols marcados, sendo o artilheiro do Tricolor e à frente de nomes importantes, como Silvio Romero (8 gols), Moises (6 gols) e Renato Kayzer (3 gols).

Além disso, o camisa 22 é também o líder em assistências, com sete passes para gols. Mais que o dobro de outros jogadores que ocupam a 2ª colocação no ranking, como Moisés, Lucas Crispim, Juninho Capixaba e Ronald (cada um com 3 assistências).

Pikachu é, assim, o jogador com mais participações diretas em gols do Leão do Pici, totalizando 16 em 23 jogos.

Decisivo

Legenda: Yago Pikachu tem sido decisivo desde 2021 Foto: Kid Junior/SVM

Para além dos números, que são muito bons, o paraense de 29 anos tem outro aspecto muito positivo: é extremamente decisivo, sempre aparecendo em momentos importantes.

Foi ele o autor do gol do título da Copa do Nordeste, contra o Sport. Além disso, ele marcou dois gols na final contra o Caucaia, que sacramentou o Tetracampeonato Cearense.

Na Libertadores, deu as três assistências para os três gols marcados pelo time, inclusive para Romero e Hércules mandarem as bolas para as redes contra o Alianza Lima, na 1ª vitória de um time cearense na história da competição.

O aspecto decisivo vem desde o Brasileirão 2021, quando ele entrou no intervalo e marcou dois gols contra o Atlético-MG, fora de casa, e também o gol da vitória sobre o Bahia, na última rodada, assegurando a 4ª colocação para o Tricolor.

O 2022 do Fortaleza tem vários protagonistas. Mas não há duvidas que Pikachu tem sido 'o cara' do time.