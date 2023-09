Templo de Rogério Ceni vira palco de consagração para o Fortaleza e seus goleiros

A história recente e o momento atual do Fortaleza possuem relação direta com Rogério Ceni. Com passagem extremamente vitoriosa, ele é apontado como o 2º maior treinador da história do Tricolor (atrás só de Vojvoda), e foi fundamental para de mudar a mentalidade no Pici. Possui inegáveis serviços prestados para o clube estar no patamar atual.

O grande templo de Ceni, porém, sempre foi o Morumbi, onde o maior goleiro da história do futebol brasileiro construiu toda sua carreira. E lá virou, também, palco de consagração para o Fortaleza e seus goleiros.

Atuando no estádio, o Leão do Pici engatou a 3ª vitória consecutiva contra o São Paulo em jogos válidos pelo Brasileirão. Venceu em 2021, 2022 e 2023. Em todas as ocasiões, com grandes atuações de seus goleiros.

Marcelo Boeck foi bem em 2021 (na vitória por 1 a 0, com gol de Robson), mas a se destacar ainda mais as atuações gigantes de Fernando Miguel (na vitória por 1 a 0 em 2022, com gol de Juninho Capixaba), e de João Ricardo, na noite desta quarta-feira (20).

O camisa 1 foi o melhor em campo na vitória por 2 a 1, com no mínimo 5 grandes defesas e direito até a pênalti defendido.

Com a efetividade de Zé Welison (que fez grande partida) e Lucero (artilheiro inconteste, agora com 20 gols no ano), veio uma vitória importantíssima que faz o Leão do Pici chegar aos 38 pontos e enconstar forte no G-6.

No "templo sagrado" de Rogério Ceni, o Fortaleza chega a 7 vitórias nos últimos 8 jogos, e contando novamente com a inspiração de seu goleiro, chega ainda mais fortalecido para disputar uma histórica vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Corinthians.