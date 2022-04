Superávit histórico é reflexo de 2021 espetacular do Fortaleza dentro e fora de campo

A aprovação das contas do exercício de 2021 do Fortaleza, com resultado superavitário recorde, de mais de R$ 15 milhões, constatam que o Tricolor teve um 2021 espetacular não apenas dentro, como também fora de campo.

Nas quatro linhas o Leão do Pici teve a melhor campanha de um time nordestino no Brasileirão (com o 4º lugar) e também o melhor desempenho próprio na Copa do Brasil (chegando nas semifinais) e o reflexo na parte administrativa é evidente.

Com maiores receitas, maiores investimentos foram feitos. O clube conseguiu, inclusive, uma grande evolução financeira de um ano para o outro, tendo em vista que, em 2020, o resultado foi de déficit de R$ 9.787.635,30.

A gestão do presidente Marcelo Paz tem se caracterizado por austeridade, responsabilidade e pés no chão. Os resultados foram conquistados desta forma, o que possibilitou uma maior capacidade de investimento para 2022.

Não apenas no futebol, mas também na parte estrutural, com melhorias no Pici e no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

Com sequência do trabalho de Juan Pablo Vojvoda, manutenção de boa parte do elenco, o Fortaleza começou forte o 2022, conquistando o Bicampeonato da Copa do Nordeste e ainda o Tetracampeonato Cearense.

Como o próprio Marcelo Paz diz, "a bola não entra por acaso". E o Fortaleza é um retrato claro disso.