'Se tivesse Óscar do dirigente de futebol, iria para o Marcelo Paz', diz vice-presidente do Cuiabá

A gestão do Fortaleza é exemplo no Brasil inteiro, e isso fica evidente a cada conversa com dirigentes de outros clubes. Nesta sexta-feira (14), em entrevista ao programa Show do Esporte, da Verdinha, quem falou sobre a gestão leonina foi Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, adversário do Tricolor neste domingo (16), pelo Brasileirão.

O dirigente do Dourado não poupou elogios à diretoria leonina pelo trabalho realizado nos últimos anos, destacando o presidente Marcelo Paz.

Cristiano Dresch Vice-presidente do Cuiabá "Ele é um dirigente que entende de futebol. Ele tem um bom olho para o futebol. É um cara que tem uma capacidade de relacionamento muito boa, tem uma equipe grande, o Papelin trabalhou aqui e tem outras pessoas qualificadas. Com certeza é um modelo muito interessante. Se estivesse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, seria muito mais valorizado do que é. A gente, por estar longe do eixo, não temos tanta atenção da mídia como outros clubes, mas o que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos é fantástico".

Cristiano enfatizou ainda que Marcelo Paz se destaca entre os presidentes de todos os clubes do futebol brasileiro.

"Para mim, se tivesse um Óscar do dirigente de futebol, teria que ser para o Marcelo Paz. Em 2022, por ter segurado o Vojvoda em um turno que fez 15 pontos e ele não demitiu o treinador. Por isso teve a recuperação que teve. Tem que ter muita convicção, saber muito bem o que está fazendo para tomar este dia de decisão. Não é uma coisa que se aprende do dia da noite. É admirável e é um exemplo para todo mundo no Brasil".

Fortaleza e Cuiabá se enfrentam neste domingo (16), às 16 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com 23 pontos, o Fortaleza ocupa a 7ª colocação, enquanto o Cuiabá está em 14º, com 16 pontos. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.