Fortaleza alcançará 100ª vitória no Brasileirão de pontos corridos se ganhar do Cuiabá

O jogo deste domingo (16), contra o Cuiabá, além de muito importante para a tabela de classificação, pode ser historicamente marcante para o Fortaleza. Se ganhar, o Tricolor alcançará a 100ª vitória no Brasileirão de pontos corridos.

Desde 2003, quando a Série A do Campeonato Brasileiro passou a ser disputada no atual formato, o Leão do Pici acumula exatamente 99 vitórias.

O ano com mais triunfos foi 2021, em que o Fortaleza terminou em 4º lugar, na melhor campanha de um nordestino na história dos pontos corridos.

Em 2023, já foram seis vitórias, estipulando o 2º melhor início de Brasileirão do time. Se ganhar do Cuiabá, o time de Vojvoda terá sete triunfos em 15 jogos, se mantendo na parte de cima da tabela e na briga por vaga na Libertadores.

VITÓRIAS DO FORTALEZA NA SÉRIE A DE PONTOS CORRIDOS

2003 - 12

2005 - 16

2006 - 8

2019 - 15

2020 - 10

2021 - 17

2022 - 15

2023 - 6

Fonte: Srgoool