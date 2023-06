Fortaleza estabelece seu 2º melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos

Com as duas vitórias sobre Cruzeiro e Atlético-MG, o Fortaleza embalou de vez no Campeonato Brasileiro. Os seis pontos conquistados levaram o Tricolor aos 20 na Série A, estabelecendo assim o 2º melhor início do clube na era dos pontos corridos.

Considerando após 12 rodadas, o desempenho do Fortaleza nesta temporada fica atrás apenas do ano de 2021, quando o Leão do Pici fez a melhor campanha da história de um nordestino na Série A, terminando em 4º.

Naquela ocasião, após as mesmas 12 rodadas, o time de Vojvoda possuia 24 pontos e estava em 3º. Agora, com 20, está em 5º (mesmo podendo perder posições na rodada, a pontuação não muda).

Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado em pontos corridos, esta é a 8º participação do Fortaleza na Série A. E em 2023, o Tricolor sobe o sarrafo, assim como fez em 2021, mostrando que pode brigar pelos mesmos objetivos daquela temporada.

Detalhe: já superou a pontuação de todo o 1º turno do ano passado, e com sete rodadas de antecedência. Em 2022, o Fortaleza conquistou apenas 15 pontos nos 19 primeiros jogos, e precisou de 21 rodadas para alcançar 21 pontos, superando os 20 que já possui agora em 12.

A campanha é muito positiva e o Tricolor, que mostra sempre renova os sinais de organização e maturidade, pode sonhar em com voos grandes nesta temporada.

FORTALEZA APÓS 12 RODADAS NA SÉRIE A

2003 - 12 pts (21º)

2005 - 18 pts (10º)

2006 - 11 pts (17º)

2019 - 14 pts (14º)

2020 - 16 pts (11º)

2021 - 24 pts (3º)

2022 - 7 pts (20º)

2023 - 20 pts (5º)