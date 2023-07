Fortaleza deve aderir à SAF em breve e tendo Marcelo Paz como CEO; entenda

Está muito claro: não deve demorar muito para que o Fortaleza possa aderir à SAF. A ideia tem sido debatida e amadurecida, e o processo apenas poderá se concretizar com aprovação dos sócios-torcedores (através de votação), mas as plenárias realizadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo deixam claro que o clube caminha para este modelo.

Porém, houve uma mudança brusca de intenção. Se antes a possibilidade era de vender 10% ou 15% por algo em torno de R$ 50 ou R$ 60 milhões, agora, o clube não pretende vender nenhuma porcentagem. Apenas mudar o regime (de associativo para Sociedade Anônima do Futebol).

Isto impactará em uma nova natureza jurídica do futebol, trazendo novas práticas de governança e facilitando o trânsito no mercado financeiro, bem como simplificando operações (como investimentos e empréstimos, por exemplo).

Na prática, o Fortaleza SAF continuará pertencendo ao próprio Fortaleza Esporte Clube (associação), mas com tudo relacionado ao futebol (profissional, base, direitos federativos, programa de sócio-torcedor e etc) sob domínio de um novo CNPJ (o da SAF).

O modelo está mais para o do América-MG que o de Botafogo, Cruzeiro, Vasco ou Bahia, por exemplo.

MARCELO PAZ COMO CEO

Legenda: Marcelo Paz tem mandato até o fim de 2024 Foto: Karim Georges / Fortaleza EC

Assim que realizar a mudança, um cargo crucial será criado: o de CEO da SAF. Será este personagem o responsável por comandar tudo relacionado ao Futebol do clube. Remunerado, com metas, objetivos e práticas de gestão.

Não há nome mais preparado e com mais possibilidades de assumir tal cargo que Marcelo Paz. A Coluna apurou que uma vez concretizada a transformação, a tendência natural é que ele deixe a presidência da Diretoria Executiva para assumir o cargo de CEO (já que não será possível acumular os cargos).

"Se a assembleia da associação aprovar a transformação (em SAF), essa nova estrutura passa a ter vigência imediata. A SAF já escolhe quem é o Conselho de Administração, que vai escolher o CEO e já começa a funcionar. Vai se procurar quem é aquela pessoa que vai ter as melhores condições para continuar fazendo esse trabalho. Não vou dizer aqui que é o Marcelo Paz (risos), mas quem quiser entender assim, não está entendendo errado, não", admitiu Geraldo Luciano, vice-presidente do Tricolor.

Em se concretizando esta mudança, Marcelo Paz pode ficar no comando do Futebol do Fortaleza por tempo indeterminado, já que o cargo de CEO não possui prazo de mandato estipulado, como tem a presidência da Diretoria Executiva (atualmente, Paz pode seguir como presidente apenas até o fim de 2024).

A SAF é uma realidade, o Fortaleza está, de forma muito correta e transparente, se antecipando e amadurecendo o tema para aderir a um modelo diferente dos que já foram adotados no Brasil, deixando claro que não pretende em hipótese alguma abrir mão do controle da gestão e fazendo isso de forma clara com a participação do seu torcedor.