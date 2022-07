Pela 10ª vez no ano, Fortaleza deixa de vencer um jogo após estar em vantagem no placar

Um roteiro que se repete. No empate em 1 a 1 com o Estudiantes, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o torcedor leonino viu, mais uma vez, o Fortaleza sair na frente no placar, mas não conseguir vencer. Esta foi a 10ª partida no ano que o Tricolor estava em vantagem, mas não sustentou o marcador para sair de campo com o triunfo.

O desempenho deixa bem claro como o Fortaleza tem sido um time que apresenta dificuldades defensivas, mesmo que seja para conseguir manter uma vantagem após ela ser construída. O aspecto físico também é um ponto determinante, tendo em vista que claramente a equipe tem demonstrado queda de intensidade no 2º tempo das partidas.

Ao todo, o Leão do Pici fez 42 partidas no ano. Venceu 20, empatou 12 e perdeu 10. Dos 22 jogos que deixou de ganhar, saiu na frente do placar em 10. Isso aconteceu nas últimas duas partidas. Antes do Estudiantes, no duelo com o Atlético-MG, estava vencendo por 2 a 0, mas levou a virada e perdeu por 3 a 2.

No Brasileirão, isto ocorreu cinco vezes em 14 rodadas (mais de 1/3 dos jogos). E mais preocupante: em três delas, foi derrotado. Além do Galo, contra Internacional e Botafogo o time estava vencendo e levou a virada.

Contra o Goiás, levou o empate. E contra o Avaí, chegou a buscar a reação após estar perdendo e empatou em 2 a 2, mas levou o terceiro.

Anteriormente, na Copa do Brasil, em quatro oportunidades teve o placar em vantagem, mas o adversário conseguiu a igualdade.

Estando na lanterna do Brasileirão após 14 rodadas, o Fortaleza não tem mais margem para erro. E se conseguir sair na frente, precisará demonstrar mais maturidade para conseguir manter os bons resultados. O primeiro desafio para mostrar isso é já contra o Coritiba.

JOGOS EM QUE FORTALEZA NÃO SUSTENTOU VANTAGEM

Fortaleza 1 x 1 Estudiantes - Vencendo 1 a 0 levou o empate;

Atlético-MG 3 x 2 Fortaleza - Vencendo 2 a 0 levou a virada;

Fortaleza 1 x 1 Goiás - Vencendo 1 a 0 levou o empate;

Botafogo 3 x 1 Fortaleza - Vencendo 1 a 0 levou a virada;

Fortaleza 1 x 1 River - Vencendo 1 a 0 levou o empate;

Inter 2 x 1 Fortaleza - Vencendo 1 a 0 levou a virada;

Sport 1 x 1 Fortaleza - Vencendo 1 a 0 levou o empate;

Altos-PI 1 x 1 Fortaleza - Vencendo 1 a 0 levou o empate;

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza - Vencendo 1 a 0 levou o empate;

Náutico 2 x 2 Fortaleza - Vencendo 2 a 1 levou o empate;

*Avaí 3 x 2 Fortaleza - Empatou em 2 a 2 e sofreu a derrota.