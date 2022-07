Mosaico da torcida do Fortaleza é erguido após gol e traz mensagem em espanhol

A torcida do Fortaleza, mais uma vez, ergueu o tradicional mosaico na Arena Castelão durante a partida contra o Estudiantes, válida pelas oitavas de final da Libertadores.

Desta vez, a mensagem apresentada estava em espanhol: 'Del Infierno a la gloria'. Ela faz referência à jornada do Tricolor de Aço desde a Série C, quando saiu em 2017, até a conquista da vaga para a Libertadores da América 2022.

O momento da apresentação do mosaico foi interessante. Se deu logo após Silvio Romero abrir o placar no início do segundo tempo. Curiosamente também desceu logo após o gol de empate do Estudiantes.