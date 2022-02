Para encaixar atacantes, Vojvoda pode mudar sistema tático do Fortaleza; veja como

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, no último sábado (19), o técnico Juan Pablo Vojvoda respondeu sobre um tema interessante: o sistema tático do Fortaleza. O assunto vem à tona pelo fato que o Tricolor possui muitos atacantes no elenco, e jogadores de qualidade. Para encontrar o melhor encaixe coletivo, o argentino não descarta mudar o atual esquema tático do time.

"Sim, é uma opção. Nós temos atacantes importantes e também o sistema pode mudar. Não fecho mudar o sistema, como não fechei ano passado. Eu necessito de jogadores que se adaptem continuamente ao funcionamento do time", disse.

No atual 3-5-2, o Tricolor joga com dois homens de frente e aproximação de um meia centralizado. Contra o Bahia, Moisés e Romero atuaram bem (os dois marcaram gols) e há a expectativa que esta seja a dupla titular, com Lucas Lima exercendo a função de meia.

Legenda: Formação do Fortaleza utilizada contra o Bahia Foto: Buildlineup

É indiscutível que Moisés vem sendo o principal nome do Fortaleza neste início de 2022. Com isso, vai se consolidando em um concorrido ataque, mas tem mais gente para o setor.

Contratação mais cara da história do futebol cearense, Renato Kayzer não chega para ser reserva. Robson foi o principal artilheiro do time em 2021, Romarinho (com 3 gols em 2022) está começando bem o ano, assim como Valentín Depietri, que tem entrado sempre bem e também já anotou três gols. E ainda tem Ángelo Henríquez, Igor Torres e Edinho.

Competitividade que agrada ao argentino. "Quanto a competições internas, isso eleva o nível da equipe. Eles sabem que o ano é muito longo, e sabem também que o nível de cada um tem que estar ao máximo para levantar o funcionamento do time e necessitamos de todos", disse.

Alternativas

Com este leque de opções, Vojvoda tem alternativas. É bem provável que, em breve, o treinador teste o Fortaleza no 3-4-3, possibilidade que já foi inclusive utilizada em alguns jogos durante 2021. E aí há várias combinações possíveis:

1) Com dois volantes de origem, sem jogar com um meia central de armação

Legenda: Formação tática do Fortaleza no 3-4-3 com dois volantes de origem Foto: Buildlineup

2) Com um volante de origem e um meia para auxiliar na criação de jogadas

Legenda: Formação tática do Fortaleza no 3-4-3 com um volante + um meia de origem. Pode ser Lucas Lima ou Matheus Vargas Foto: Buildlineup

3) Com atacantes de mais mobilidade, sem Romero, a referência na área adversária

Legenda: Formação do Fortaleza no 3-4-3 sem Romero e com três atacantes de mobilidade. Robson, Depietri, Ángelo Henríquez, Torres e Edinho também são outras alternativas Foto: Buildlineup

4) Com três atacantes mais avançados, "enfiados" na defesa adversária

Legenda: Uma alternativa é o 3-4-3 com três atacantes mais avançados. Ángelo Henríquez e Torres são opções também aqui Foto: Buildlineup

5) Abrindo mão dos 3 zagueiros e jogando no 4-2-4, como o Fortaleza atuava com Ceni. Assim, Jussa seria o lateral-esquerdo, dando mais segurança defensiva, e Lucas Crispim jogaria pelo meio, com Pikachu sendo o ponta-direito

Legenda: Com Ceni, o Fortaleza jogava no 4-2-4. Embora Vojvoda não tenha utilizado o esquema, seria uma possibilidade interessante de ver Foto: Buildlineup

Fato é que, com as opções que tem, Vojvoda tem peças para criar alternativas e variações dependendo do adversário. E isso é que o torcedor tricolor deve ver em breve.