Análise: Moisés conduz Fortaleza em vitória sobre o Bahia e assume protagonismo no início de 2022

Mais uma vez, o atacante Moisés foi o grande nome do Fortaleza. Agora, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia. Na noite do último sábado (19), na Arena Castelão, o camisa 21 participou diretamente dos dois primeiros gols do Tricolor e abriu caminho para o resultado que fez a equipe se isolar mais na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste.

Velocidade, força física, habilidade e senso coletivo. Com estes atributos, ele arrancou pela direita do ataque, fez ótima jogada individual e serviu Romero, que só empurrou para as redes.

Esta foi, aliás, a primeira vez que os dois atuaram juntos como titulares e a impressão foi positiva. O ataque leonino teve boa dinâmica, e ainda tem Renato Kayzer para brigar por posição.

Legenda: Moisés marcou o 2º gol do Fortaleza e foi eleito o melhor jogador da partida Foto: Fabiane de Paula/SVM

Moisés ainda marcou o dele, aos 29 minutos, em belo chute de fora da área, com força e precisão na finalização. Até aqui, em 6 jogos, já são 4 participações diretas (2 gols + 2 assistências), incluindo gol em Clássico-Rei, que tem um peso diferente.

Além das participações nos gols, o ex-atacante da Ponte Preta se apresentou pro jogo e participou da criação de outras jogadas de perigo no setor ofensivo, sendo o grande protagonista na partida.

Outros destaques

Mas não anulando as menções para Depietri (que novamente entrou muito bem, com velocidade e criando situações de finalização, inclusive marcando o 3º gol), Max Walef (que foi seguro quando exigido) e do trio defensivo, que voltou a ser sólido.

A vitória sobre o Bahia é importante. Acaba com a sequência de três empates, assegura nova vantagem na liderança, encaminha classificação e garante mais confiança para os próximos desafios.

E Moisés tem boa parcela de contribuição para tudo isso.