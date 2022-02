Em fase artilheira, Romarinho tem melhor início de ano desde que chegou ao Fortaleza

Nada de Robson, Silvio Romero, Moisés, Ángelo Henríquez ou Renato Kayzer (que ainda nem estreou). O principal goleador do Fortaleza no começo de 2022, até agora, é um atacante que nem mesmo é centroavante. Com três gols, Romarinho lidera a artilharia do Tricolor e tem o melhor início de ano desde que chegou ao Pici.

O responsável por herdar a camisa 11 após a saída de Osvaldo balançou as redes em todas as partidas que entrou em campo, contra Souza-PB, Floresta e Botafogo-PB. O que é uma marca inédita para o jogador de 27 anos desde que está no Tricolor.

Atacante de drible, velocidade e que atua mais pelos lados do campo, o ex-atacante do Globo-RN já não é de anotar muitos gols naturalmente. Muito menos no começo da temporada. Nos anos anteriores, Romarinho só marcou gols a partir de maio (foi assim em 2019 e 2021).

Números

Legenda: Romarinho é o novo camisa 11 do Fortaleza após a saída de Osvaldo Foto: Fabiane de Paula/SVM

Para se ter uma ideia, com estes três gols, Romarinho já está perto de alcançar a quantidade de gols que anotou em toda a temporada passada. Em 2021, ele fez 50 jogos e balançou as redes adversárias cinco vezes.

E desde 2018, quando chegou ao Leão do Pici, ele não marcou mais que cinco gols em nenhuma temporada. Este foi o máximo até aqui, em 2021 e 2020. No ano anterior, em 2019, foi às redes em quatro oportunidades.

Em 2021, não foi tanto utilizado por Vojvoda. Participou de 31 jogos na campanha da Série A do Campeonato Brasileiro, é verdade, mas apenas nove como titular. Em 22, saiu do banco e entrou no decorrer da partida.

Agora, de contrato renovado até 2024, com boa preparação na pré-temporada e aproveitando as chances recebidas neste início de ano, pode ter um 2022, de mais oportunidades e efetividade.

O início é positivo.