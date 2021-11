Mais que decisão: jogo contra o Juventude é a história do Fortaleza sendo escrita diante da torcida

O jogo contra o Juventude, às 19 horas da próxima sexta-feira (3), não é só uma decisão. Não é uma "final". É nada menos que um dos jogos mais importantes da história centenária do Fortaleza Esporte Clube. Este elenco atual tem a capacidade de conquistar um feito inédito no futebol cearense, escrevendo um dos mais belos capítulos nos 103 anos do clube. E o torcedor, que terá papel fundamental, tem a chance de presenciar a história sendo escrita.

Se vencer, o Tricolor estará garantido na Taça Libertadores 2022 (mesmo que ainda seja a Pré-Libertadores). Não depende de nenhum outro resultado. Além disso, a vaga diretamente para a fase de grupos estará, também, estará muito próxima.

Aos torcedores mais jovens ou "modinhas", não custa fazer uma breve retrospectiva: há quatro anos, em 2017, o Fortaleza estava saindo da Série C do Campeonato Brasileiro após um martírio de oito temporadas consecutivas. Foi quase uma década de fracassos e sofrimentos na Terceira Divisão. E o clube agora está indo para a Libertadores!!

Nova realidade

Em ascensão meteórica nos últimos anos, sob comando do presidente Marcelo Paz, o clube chega agora perto de um feito espetacular. Algo inimaginável há alguns anos. O próprio dirigente, via redes sociais, deu o tom da importância da partida. É um jogo que pode servir como divisor de águas e mudar o patamar do Fortaleza.

O cenário é diferente, e talvez até o grau de importância também, mas sem dúvidas que esse é um duelo que tem capacidade de gerar impacto semelhante ao do confronto contra o Tupi; ao duelo contra o Botafogo-PB, na inédita conquista da Copa do Nordeste, em 2019; ou até mesmo contra o Avaí, que selou o título da Série B, em 2018.

São jogos que entram para a galeria de grandes partidas da história de um clube.

Em comum: estes três jogos foram todos fora de casa, longe da Arena Castelão. Houve comemoração lá e cá, óbvio, mas agora é a chance de conquistar um enorme feito em casa, com o apoio massivo de sua torcida.

Participar da principal competição do continente será o ápice esportivo do Fortaleza, e que tem uma dimensão ainda maior pela campanha de extrema regularidade em alto nível desempenhada nesta temporada.

A sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, pode entrar para a história.