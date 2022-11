Fortaleza supera projeção e fechará 2022 com maior orçamento realizado da sua história

O ano de 2022 foi extremamente positivo para o Fortaleza dentro de campo. Tetracampeão Cearense, Bicampeão da Copa do Nordeste (ambos de forma invicta), passou até às oitavas de final da Libertadores, às quartas de final da Copa do Brasil e no Brasileirão teve reação histórica garantido vaga para a Liberta novamente. Isso tudo fez com que, fora das quatro linhas, o resultado também fosse excelente.

Prova disso é que o Leão do Pici superou a previsão de financeira para o ano e executará o maior orçamento de sua história.

A projeção inicial era de R$ 141 milhões, mas o Tricolor irá superar em muito este valor, como disse o presidente Marcelo Paz.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Vamos realizar R$ 210 milhões ou R$ 211 milhões. É o maior orçamento realizado da história do Fortaleza. A gente está projetando o do ano que vem, mas ainda vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo, que pode sofrer impactos significativos se a gente chegar na fase de grupos da Libertadores, ou não. Vamos apresentar algo mais conservador e, caso a gente chegue, o orçamento estoura pra cima".

O resultado é reflexo dos ótimos resultados esportivos, mas é, também, mais uma demonstração de equilíbrio e responsabilidade da gestão do Fortaleza, que fez investimentos necessários, mas em nenhum momento cometeu loucuras ou extrapolou as próprias condições.

É a prova mesmo de que, como diz o presidente Marcelo Paz, a bola não entra por acaso.