Ceará e Fortaleza poderão se enfrentar até cinco vezes em 40 dias; entenda

A CBF divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela básica do Brasileirão 2022 e os dois times cearenses conheceram seus caminhos naquele que é o principal objetivo de ambos na temporada. O detalhe é que haverá Clássico-Rei logo na 3ª rodada. Com isso, Ceará e Fortaleza poderão se enfrentar até cinco vezes em um espaço de 40 dias.

O confronto válido pela Série A está previsto para ocorrer em um dos três dias: 23, 24 ou 25/4. Este jogo está garantido de acontecer.

Só que os dois rivais podem se enfrentar ainda por outras competições: o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.

CENÁRIO

Alvinegros e Tricolores são os dois favoritos ao título em ambos os torneios, especialmente o Estadual. As finais do Campeonato Cearense estão previstas para os dias 27/3 e 3/4, dois domingos.

Já as decisões do Nordestão estão previstas para os dias 26/4 e 3/5. Antes, as semifinais em que os times também poderão se enfrentar (mas em jogo único) ocorrerão nos dias 12 e 13/4.

Com isso, da forma que as tabelas estão previstas hoje, caso os dois times cheguem às finais do Estadual e do Regional, se enfrentarão cinco vezes em cerca de 40 dias. E todos os Clássicos sendo decisivos.

* Importante: se Ceará e Fortaleza chegarem à final da Copa do Nordeste, há a possibilidade que haja adiamento no confronto pela Série A ou no 1º jogo da decisão do Regional, pelo curto espaço de tempo. Mesmo assim, é provável que o remarcamento ocorra para uma data perto, garantindo proximidade ente os clássicos.

POSSÍVEIS CLÁSSICOS

- Campeonato Cearense - 1ª Final - 27/3

- Campeonato Cearense - 2ª Final - 3/4

- Brasileirão Série A - 23, 24 ou 25/4

- Copa do Nordeste - 1ª Final - 26/4

- Copa do Nordeste - 2ª Final - 3/5