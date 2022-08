Atualizando os impressionantes números de Fernando Miguel pelo Fortaleza em 2022

Semana passada falei aqui na Coluna sobre o crescimento de Fernando Miguel no Fortaleza. A boa performance era refletida em bons números. E após a impressionante atuação do camisa 16 na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, no último domingo (29), se faz necessária uma atualização deste desempenho.

Sem nenhum gol sofrido na Série A, Fernando Miguel estabeleceu uma marca histórica e extremamente positiva.

O desempenho contra o São Paulo foi espetacular. Pegou tudo e foi o craque do jogo, assegurando a 5ª vitória consecutiva do Tricolor no Brasileirão. Já são 9 jogos sem nenhum gol na temporada.

VEJA NÚMEROS DE FERNANDO MIGUEL

Legenda: Desempenho de Fernando Miguel no Fortaleza Foto: Arte SVM

Tranquilo, discreto e eficiente, tem sido peça importante demais neste momento de reação.

Fora os números impressionantes, o experiente goleiro passa segurança e confiança. Algo indispensável para um goleiro da Série A e que, antes, os concorrentes de posição não apresentaram.