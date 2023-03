Após quase 8 meses, Fortaleza volta a passar dois jogos seguidos sem marcar gols

Na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, o Fortaleza finalizou 19 vezes, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Assim como já havia sido contra o Ceará, no Clássico-Rei do último domingo (5). Com isso, o time de Juan Pablo Vojvoda passou dois jogos seguidos sem fazer um gol após quase 8 meses.

A última vez que o Tricolor ficou dois jogos sem balançar as redes adversárias foi na sequência de empate com o Santos (0 a 0, pela Série A do Brasileiro) e derrota para o Fluminense (1 a 0, pela Copa do Brasil).

Os jogos ocorreram, respectivamente, nos dias 24 e 28 de julho de 2022. Há exatos 224 dias, o equivalente a 7 meses e 12 dias.

A vocação ofensiva é uma das marcas do Leão do Pici, que já anotou 27 gols em 15 jogos desta temporada, com média de quase 2 por partida.

O principal problema não é a criação de jogadas. Nas últimas duas partidas, a equipe teve chances para marcar, mas acabou desperdiçando (com direito a pênalti perdido por Galhardo). O que tem faltado é efetividade.

Os próximos desafios serão contra Ferroviário (Estadual) e Cerro Porteño (Libertadores), em que será crucial marcar gols para conquistar os objetivos.