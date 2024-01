A personalidade de Kervin, Kauan e Pulga

Yago Pikachu foi o grande nome na goleada do Fortaleza por 5 a 0 sobre o Barbalha, no último domingo (29), mas além dele, outros dois jogadores chamaram muita atenção: os jovens Kervin Andrade e Kauan.

Ambos foram titulares pela 1ª vez no time profissional e tiveram atuações muito positivas. Kervin deu assistência para um dos gols de Pikachu e teve participação efetiva na criação de outras chances claras de gol. O venezuelano é muito bom jogador. Com apenas 18 anos e começando agora a jogar profissionalmente em outro país, tem demonstrado sua qualidade e capacidade que tem de ler e participar do jogo.

Além dele, Kauan foi muito consistente. Com boa capacidade de leitura do jogo, mobilidade, preenchimento dos espaços e participação ofensiva e defensiva, também chamou atenção.

Erick Pulga

No dia anterior, o grande destaque na vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Floresta tinha ficado por conta de Erick Pulga. O camisa 16 tem se mostrado cada vez mais leve e solto com a camisa alvinegra, chamando para si a responsabilidade da criação de jogadas, indo para os duelos 1x1, abrindo espaço nas defesas adversárias e criando oportunidades para ele e os companheiros.

Deu assistência para o gol de Aylon no empate contra o Maracanã e é o ponto de desequilíbrio individual em um Ceará que, cheio de mudanças, ainda busca sua identidade para 2024. Mas é certo que o atacante de 23 anos tem consolidado sua vaga na equipe principal.

Personalidade

O ponto em comum dos três, além da qualidade, é a personalidade. Os jovens têm demonstrado muita confiança, conquistado seus espaços e mostrando que podem até desbancar alguns outros concorrentes de posição que são "mais badalados".

Ponto positivo é que Vojvoda e Mancini têm dado espaço a esses jogadores. E mostrando que, muitas vezes, algumas alternativas podem ser encontradas nos jovens talentos caseiros.