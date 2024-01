Yago Pikachu começa 2024 confirmando marca de jogador mais efetivo no Fortaleza de Vojvoda

Glaybson Yago Souza Lisboa foi o grande nome na goleada do Fortaleza por 5 a 0 sobre o Barbalha, neste domingo (28). O Pikachu, como é mais popularmente conhecido, foi o grande nome do jogo com três gols marcados, mostrando que começa o ano mantendo a efetividade em participações nos gols do Fortaleza.

Contra o Horizonte, ele já havia dado assistência para o gol de Kervin Andrade. Ao todo, o Fortaleza já marcou sete gols nas duas partidas feitas em 2024, e Pikachu esteve diretamente envolvido em quatro - 57% do total.

Não é de hoje que o camisa 22 tem ostentado ótimos números pelo Tricolor. Em 2023, ele entrou em campo 74 vezes - foi o jogador com mais partidas no ano - marcando 13 gols e dando nove assistências, totalizando 22 participações diretas em gols no ano.

Em 2022, foram 17 gols marcados e 8 assistências em 44 jogos - total de 25 participações diretas. Em 2021, balançou as redes 12 vezes e deu oito passes para gols, com 20 participações diretas em 50 jogos.

Somando todas as temporadas, em 170 jogos, Pikachu participou diretamente de 71 gols (balançando as redes 45 vezes e ainda dando 26 assistências). É um desempenho absurdo, muito superior a vários atacantes!

Ele é o artilheiro e jogador que mais participou em gols na "Era Vojvoda".

Os números comprovam: no Fortaleza de Vojvoda, não existe nenhum jogador mais efetivo na participação em gols que Pikachu.