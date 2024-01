Venda de Caio Alexandre pelo Fortaleza está entre maiores do Nordeste; veja valores e ranking

O Fortaleza confirmou a venda do volante Caio Alexandre nesta segunda-feira (15). O clube oficializou a transferência do atleta ao Bahia por US$ 5 milhões (R$ 24,3 milhões cotação atual), igualando a maior maior operação da história do futebol nordestino, que também era do clube cearense. Em 2023, negociou o atacante Moisés ao Cruz Azul-MEX por US$ 5 milhões.

Com a variação da cotação, a transferência de Moisés rendeu R$ 24,8 milhões na época. Vale ressaltar que do valor total de Caio, o Leão recebe 60% do valor por conta dos direitos econômicos adquiridos junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. Logo, embolsa realmente R$ 14,5 milhões.

A operação encerra uma novela que se ampliava entre Caio, Fortaleza e o mercado. O volante não tinha interesse de seguir no Pici e desejava uma saída, o que foi confirmada após uma proposta firmada pelo Bahia. O movimento muda os planos do time cearense, que agora precisa encontrar um substituto para o elenco do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Maiores vendas do Nordeste (Blog do Cássio Zirpoli)

ATA - Moisés: US$ 5 milhões (cerca de R$ 24,5 milhões) | do Fortaleza ao Cruz Azul-MEX. VOL - Caio Alexandre: US$ 5 milhões (cerca de R$ 24,3 milhões) | do Fortaleza ao Bahia. ZAG - Lucas Ribeiro: R$ 16 milhões | do Vitória-BA para Hoffenheim-ALE. VOL - Gregore: R$ 15,7 milhões | do Bahia para o Inter Miami-EUA. MEI - Zé Rafael: R$ 14,5 milhões | do Bahia para o Palmeiras.