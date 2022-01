Saiba quanto o Ceará pode receber com a venda de Arthur Cabral a Fiorentina; entenda negociação

O atacante Arthur Cabral é a negociação mais rentável da história do futebol cearense. Revelado na base do Ceará, rendeu aos cofres alvinegros cerca de R$ 12,9 milhões com negociações para Palmeiras e Basel-SUI. Na mira do Fiorentina, pode injetar mais receita ao Vovô, apesar do impasse.

Segundo o jornal Tuttomercato, a equipe italiana encaminhou acerto com o jogador de 23 anos, com uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 92 mi). Desse valor, na tese alvinegra, o time cearense poderia embolsar R$ 9,7 milhões com a venda.

Vale ressaltar que, independente de qualquer transferência, o Ceará sempre terá ao menos 2,6% do total da negociação devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia clubes formadores com percentual de até 5% da venda. Assim, o montante final pode subir até para R$ 12 milhões.

Possível lucro do Ceará com nova venda de Arthur Cabral

Mais Valia: R$ 9,7 milhões (recebe metade do que o Palmeiras tem direito).

Mecanismo de solidariedade: R$ 2,3 milhões (2,6% do total).

Total: R$ 12 milhões.

OBS: valores calculados com base em uma venda de € 15 milhões, em que a cotação de 1 euro é R$ 6,14.

Receitas do Ceará com Arthur Cabral

2018 - Venda ao Palmeiras: R$ 5,5 mi (repassou R$ 2 milhões aos empresários)

2020 - Venda ao Basel-SUI: R$ 13,3 mi (repassou 30% do total ao Taboão da Serra-SP)

Mecanismo de solidariedade: 2,6% de cada venda envolvendo o atacante.

Entenda o cálculo

A tese do Ceará tem início na venda de Arthur ao Palmeiras, quando dividiram 50% dos direitos econômicos do atacante. Assim, quando o time alviverde vendeu o atleta para o Basel-SUI, ambos repartiram o total, gerando R$ 13,3 mi para cada equipe - o Vovô deu uma parte ao Taboão da Serra-SP.

Legenda: Em alta na Europa, Arthur Cabral foi convocado para a Seleção Brasileira em outubro Foto: Matheus Meyohas / CBF

Na negociação com o Basel-SUI, a diretoria do Palmeiras acordou uma cláusula de “Mais Valia”, taxa que é calculada sobre o lucro do time suíço em uma futura venda. Como Arthur foi comprado inicialmente por € 4,4 mi, então a taxa de “Mais Valia” na venda para a Fiorentina é de € 10,6 mi.

Na conversão, chegamos a R$ 65 milhões, sendo a parte do Palmeiras avaliada em R$ 19,5 mi (aqueles 30%). O presidente Robinson de Castro acredita que o Ceará mantém a mesma divisão igualitária do início, o que lhe garante metade dessa receita (por isso, R$ 9,7 milhões).

Impasse com Palmeiras

Dentro da compreensão dos fatos, uma interpretação possível do Palmeiras é de que o valor referente ao Ceará foi quitado na primeira venda, quando Basel-SUI adquiriu os direitos econômicos do centroavante. Assim, o Ceará teria recebido tudo que lhe cabia no âmbito de Arthur Cabral.

Assim, a negociação com o Basel-SUI pela cláusula de "Mais Valia" seria exclusiva do Palmeiras, que ficaria com tudo. A gestão alvinegra promete conduzir a situação para a esfera jurídica se não receber o devido repasse da venda de Arthur, que ainda não foi negociado com nenhum time.

Artilheiro na Europa com 27 gols em 31 jogos, tem vínculo com o Basel-SUI até 2023. Nas últimas janelas de transferência, foi sondado por times como Leeds-ING, Hertha Berlin-ALE e Barcelona-ESP.