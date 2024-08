O que disse Vojvoda sobre o jogo entre Fortaleza x Rosario Central pela Copa Sul-Americana

O Fortaleza enfrenta o Rosario Central-ARG na quarta-feira (14), às 21h, no Gigante Arroyito, na Argentina, em duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo é importante para a ambição internacional do Leão e também tem peso particular para o treinador Juan Pablo Vojvoda.

Com raízes atreladas ao Newell's Old Boys, arquirrival do Rosario, o comandante nutre uma rivalidade que remete ainda aos tempos de jogador, quando esteve em campo no clássico da cidade. O jogo é inédito para o Fortaleza, mas não para Vojvoda.

Na última coletiva de imprensa, após a vitória tricolor contra o Criciúma por 1 a 0, no sábado (10), na Arena Castelão, pela Série A, o técnico falou sobre a expectativa desse confronto com os argentinos.

"Sabemos que é importante para eles e para nós. É uma fase (mata-mata) que lutamos contra eles, um adversário difícil como todos que estão na Sul-Americana. Sobre o meu passado (no Newell's Old Boys), sou um profissional do futebol e todas as partidas eu enfrento desse jeito. Será difícil aqui, e também em Rosario. Temos que fazer as coisas bem se quisermos seguir na Sul-Americana". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

Legenda: Juan Pablo Vojvoda foi revelado para o futebol no Newell's Old Boys, rival do Rosario Central Foto: divulgação / Newell's Old Boys

Assim, para além da chance de classificação, a viagem é um retorno para casa. A região é residência da família do técnico na Argentina, onde mora a esposa Marité e os filhos Marko, Matias e Santino.

No futebol, o Newell's Old Boys apresentou Juan Pablo Vojvoda. Foi o clube que o revelou profissionalmente como zagueiro e, após a aposentadoria, concedeu oportunidade nos times de base. Logo, há uma grande identificação, o DNA vencedor do argentino é forçado pela instituição.

O detalhe: a última partida do Rosario antes de enfrentar o Fortaleza foi justamente o clássico argentino e terminou com vitória por 1 a 0, com gol do zagueiro uruguaio Facundo Mallo no fim. Logo, não restam dúvidas de que Vojvoda tem uma oportunidade de vingar o ex-clube sob o manto do Fortaleza.