O impacto de Vojvoda no Fortaleza é além do resultado: há vontade de vencer na mentalidade

O impacto do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza é muito além do resultado. A vitória de virada contra o Atlético-MG, na estreia da Série A, externa a sinergia: há vontade de vencer na mentalidade do argentino.

O processo deve ser destacado pelo curto intervalo de tempo. Na verdade, em menos de um mês, o treinador transformou o Fortaleza. Há acréscimos na postura do elenco, nas concepções táticas e na busca incessante pelo gol ao ser proativo.

Legenda: Pikachu entrou no 2º tempo e decretou a vitória do Fortaleza com dois gols Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O jogo do Mineirão era a demonstração que faltava no início de trabalho. Após a conquista do título cearense, em que marcou 20 gols em cinco partidas, se deparou com um oponente de investimento muito superior. E o resultado foi a manutenção da nova filosofia.

Números de Atlético-MG x Fortaleza (SofaScore)

Posse de Bola: 54% x 46%

Finalizações: 13 x 18

Duelos ganhos: 43 x 46

Interceptações: 5 x 11

O Fortaleza apostou na vitória. No esquema tático 3-5-2, teve atuação de muita disciplina, explorando brechas do Atlético-MG e agredindo o oponente - finalizou mais. As substituições também demonstraram o desejo dos três pontos, com Pikachu, David e Romarinho.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "O que eu mais gostei da minha equipe foi a predisposição e compromisso de pressionar o segundo tempo e querer ganhar o jogo. Este é o motivo principal que me sinto orgulhoso dos meus atletas".

É fato: ainda restam 37 rodadas do Brasileirão e uma Copa do Brasil no caminho. Mas Vojvoda já mudou o clube cearense e resgata a fórmula vencedora dos últimos anos. As missões são muitas, mas o Fortaleza parece disposto a lutar pelos resultados em 2021.

Em tempo: o aproveitamento de Vojvoda é de 88,8%. O antecessor, Enderson Moreira, tinha 76% na temporada de 2021. Nesse aspecto, no entanto, os números não são o ponto, mas a forma como foram conquistados. O novo Leão é mais vibrante, agressivo e voraz pela vitória.