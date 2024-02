Libra e Liga Forte ficam longe de acordo e podem impactar receitas de Ceará e Fortaleza; entenda

Uma união entre os blocos da Libra e da Liga Forte União, da qual Ceará e Fortaleza são participantes, ficou mais distante. Os grupos são independentes e trabalham no mercado para vender os direitos de transmissão dos clubes das Séries A e B a partir de 2025, quando o atual contrato com a Rede Globo termina. No geral, também buscavam mais equidade na renda do futebol brasileiro.

Após uma tentativa de união dos grupos para negociação conjunta, a Libra, composta por equipes como Flamengo, Palmeiras e Corinthians, resolveu avançar em um acordo de modo unilateral com a Rede Globo. Na oferta, se estima a venda desses direitos por cerca de R$ 1,3 bilhão, segundo ge.

Assim, a emissora deve garantir a possibilidade de transmitir as partidas dos times desse bloco durante a Série A - isso, quando estiverem com o mando de campo. E esse avanço traz mais pressão para a Liga Forte União, que não detém nenhum acerto. A LFU partiu para outro caminho e repassou 20% dos direitos para Life Capital Partners (LCP) e General Atlantic por R$ 2,3 bilhões.

Legenda: A Liga Forte Futebol tem Ceará e Fortaleza dentre os participantes do grupo Foto: divulgação / Liga Forte Futebol

Logo, quando venderem o direito de exibição para uma outra empresa ou emissora, como a Libra está fazendo, do eventual pagamento que seria dos clubes, 20% será destinado para as empresas.

Por isso, um acordo se torna difícil, uma vez que as condições de pagamento não são conjuntas. Para melhor entender: se a Rede Globo pode pagar R$ 1,3 bilhão pelos direitos de exibição da Libra, quando você, caro leitor, acha que a emissora pode oferecer pela LFU, com Ceará e Fortaleza? Os valores de mercado variam, mas seria surpreendente se o conglomerado oferece o mesmo valor.

Com o panorama de indefinição, o SBT e a Warner Bros Discovery iniciaram contatos com a Liga Forte União e estudam uma investida, segundo o jornal O Tempo. Deste modo, o torcedor poderá se dividir entre duas emissoras, a depender do mando da partida e do torneio disputados.

Participantes de cada bloco econômico do futebol brasileiro

Libra

ABC

Atlético-MG

Bahia

Brusque

Corinthians

Flamengo

Grêmio

Guarani-SP

Ituano

Mirassol

Novorizontino

Palmeiras

Paysandu

Ponte Preta

Bragantino

Sampaio Corrêa

Santos

São Paulo

Forte Futebol + Grupo União

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Avaí

Botafogo

Ceará

Chapecoense

CRB

Criciúma

Cruzeiro

Coritiba

CSA

Cuiabá

Figueirense

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Operário

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova