Liga Forte União pode se juntar com a Libra e render novas receitas para Ceará e Fortaleza

A Liga Forte União (LFU), composta por Ceará e Fortaleza, busca uma aproximação com a Libra, outro bloco econômico no cenário nacional que tenta a venda dos direitos de transmissão para o Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Uma possível mescla pode mudar os valores pré-estabelecidos para os clubes cearenses ganharem.

Isso porque, hoje, cada conjunto faz uma negociação separada. A LFU, por exemplo, assinou o contrato de venda de 20% dos direitos de TV para a investidora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti, com uma gerência de 50 anos, pelo valor de R$ 2,3 bilhões.

Assim, Vovô e Leão recebem R$ 121 milhões cada um nesse vínculo - com um pagamento até 2025. De modo simples, o funcionamento do negócio é: os clubes vendem os direitos de transmissão e comerciais para os jogos do Campeonato Brasileiro. A receita obtida é distribuída, sendo 80% para os clubes e 20% para os investidores. Hoje, o contrato de transmissão da Série A é com a Globo, encerrado no fim de 2024.

O detalhe do processo é que a Libra tem uma nova negociação com a Rede Globo para a compra dos direitos das equipes por R$ 1,3 bilhão, em cotação que pode mudar caso a Liga Forte seja inserida. A informação foi divulgada pelo blog do jornalista Rodrigo Capelo, do ge.

Uma possível união dos blocos para a venda conjunta iria respeitar a seguinte fórmula: 45% iguais para os clubes, 30% para a performance (posição na Série A) e 25% conforme o apelo comercial. Os próximos meses serão decisivos para a fusão comercial, que pode sacramentar um movimento unificado no Brasil, que tentou montar uma liga, mas recuou por divergências dos clubes.

