Fortaleza tem reforços como protagonistas e 17 atletas com contrato para 2022

O Fortaleza realiza uma temporada história em 2021 e colhe os frutos do mapeamento positivo do departamento de futebol na formação do elenco. Com o objetivo de renovar e firmar novos ciclos para o ano vigente, manteve postura forte no mercado e possui hoje seis reforços entre os titulares.

O índice deve aumentar com a chegada de Lucas Lima, meia cedido pelo Palmeiras até o mês de dezembro. Com o aval do técnico argentino Vojvoda, o jogador de 31 anos deve brigar por uma vaga no plantel.

Reforços do Fortaleza para a temporada de 2021

ZAG | Benevenuto (T) - emprestado pelo Botafogo até o fim de 2021

ZAG | Titi (T) - contrato até o fim de 2022

LAD | Yago Pikachu (T) - contrato até o fim de 2022

LAD | Daniel Guedes - emprestado pelo Santos até o fim de 2021

VOL | Matheus Jussa - emprestado pelo Oeste/SP até o fim de 2021

VOL | Blanco - emprestado pelo Atlético-MG até o fim de 2021

VOL | Éderson (T) - emprestado pelo Corinthians até o fim de 2021

MEI | Lucas Lima - emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2021

MEI | Lucas Crispim (T) - contrato até o fim de 2022

ATA | Edinho - contrato até o fim de 2024

ATA | Valetín Depietri - contrato até julho de 2024

ATA | Robson (T) - contrato até o fim de 2023

ATA | Ángelo Henríquez - contrato até o fim de 2022

Assim, o trabalho da diretoria tricolor tem impacto imediato no campo e deixa uma projeção para os próximos anos. No grupo principal, 17 jogadores possuem vínculos no mínimo para o início de 2022.

Dos cinco atletas emprestados, o clube se organizou para comprar os direitos econômicos do zagueiro Marcelo Benevenuto (Botafogo), além dos volantes Jussa (Oeste-SP) e Éderson (Corinthians). O trio é considerado importante e com potencial de valorização para o mercado internacional.

No processo, apostou em atletas que estavam em elencos rebaixados na Série B e que tinham pouco espaço nos respectivos clubes, como Éderson. Conseguiu recuperar a maioria e teve custo baixo, a exemplo do investimento na janela internacional.

Vale ressaltar que uma parte dos remanescentes também foi procurada pela gestão e firmou expansão contratual. O foco é o presente, mas o Leão iniciou o planejamento para o ano seguinte e já conversou com Vojvoda sobre a continuidade no Pici.

Atletas do elenco principal com contrato para 2022: