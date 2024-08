Com Dudu, Fortaleza chega a 16 jogadores emprestados em 2024; veja lista

O Fortaleza tem 16 jogadores emprestados na temporada de 2024. Os últimos confirmados foram o zagueiro Habraão e o lateral-direito Dudu, nesta quarta-feira (16), cedidos para Santa Clara-POR e Criciúma, respectivamente. A situação faz parte da gestão de elenco do departamento de futebol.

A expectativa é manter um grupo competitivo para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e não desvalorizar ativos, mesmo que apresentem pouco espaço no elenco principal. Deste modo, a agremiação trabalha para recuperação dos atletas com novos ares, além de retomar investimento com vendas.

Da lista, o Criciúma (3) e o Coritiba (2) são os clubes que mais receberam atletas. O mercado internacional também foi destino, como no caso do meia Luquinhas, emprestado para o Legia Varsóvia-POL.

Lista de jogadores emprestados pelo Fortaleza em 2024

ZAG - Brayan Ceballos (Dínamo de Kiev, da Ucrânia) ZAG - Habraão (Santa Clara, de Portugal) ZAG - Bernardo Schappo (Botafogo-SP) ZAG - Marcelo Benevenuto (Coritiba) ZAG - Bruno Melo (Coritiba) ZAG - Tobias Figueiredo (Criciúma) LAD - Dudu (Criciúma) LAE - Gonzalo Escobar (Santos) VOL - Ronald (Criciúma) VOL - Ryan Guilherme (UD Leiria, de Portugal) MEI - Sammuel (ABC) MEI - Luquinhas (Legia Varsóvia, da Polônia) ATA - Edinho (Paysandu) ATA - Thiago Galhardo (Goiás) ATA - Igor Torres (Aparecidense-GO) ATA - Guilherme Cachoeira (Remo)