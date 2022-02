Clássico-Rei de 2022: veja divisão de público na Arena Castelão, valores dos ingressos e check-in

A distribuição de ingressos do primeiro Clássico-Rei da temporada de 2022 foi definida. A partida será sábado (5), às 17h45, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, com mando de campo tricolor. Ao todo, a carga disponível é de 19.171 ingressos.

Por conta do decreto estadual, que limita a capacidade de ocupação da praça esportiva para 30%, o Diário do Nordeste apurou que a divisão de ingressos será de 14.171 (74%) para o Leão e 5.000 (26%) ao Vovô.

A comercialização tem início nesta quarta-feira (2), nas lojas oficiais e na bilheteria virtual. Dentro do planejamento da gestão, o Tricolor abriu check-in para sócio-torcedor, resguardando a entrada dos interessados cujo plano está adimplente.

Já a torcida visitante, do Alvinegro de Porangabuçu, precisará comprar os ingressos: serão 3.500 disponíveis no Superior Norte e 1.500 no Inferior Norte. Os valores das duas categorias são R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Confira os valores dos ingressos do Clássico-Rei

Superior Sul: R$ 60 / R$ 30

Inferior Sul: R$ 60 / R$ 30

Superior Central: R$ 70 / R$ 35

Bossa Nova: R$ 100 / R$ 50

Premium: R$ 150 / R$ 75

Superior Norte (Ceará): R$ 60 / R$ 30

Inferior Norte (Ceará): R$ 60 / R$ 30

Obs: O sócio-torcedor do Fortaleza nos planos Leão da Galera e Recarga tem 90% de desconto no valor.

Check-in do Fortaleza

Em busca de maior inclusão do torcedor, as categorias de sócio do Fortaleza serão contempladas em check-in. Do mais robusto para o menor, os planos terão um percentual máximo e proporcional destinado para o lotação.

Nesse caso, os planos que requerem mais investimento terão mais sócios contemplados. No check-in, as vagas serão encerradas assim que os espaços disponíveis forem preenchidos. Logo, o torcedor deve se manter atento ao momento em que o sistema for disponibilizado pelo time. (Confira todos os planos de sócio-torcedor do Fortaleza).