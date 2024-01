Cinco pontos sobre a vitória do Fortaleza contra o Horizonte

O Fortaleza venceu o Horizonte por 2 a 0, neste sábado (20), pela estreia no Campeonato Cearense de 2024. Os gols foram marcados pelo zagueiro Léo Ceará, contra, e pelo meia venezualeno Kervin Andrade. O Diário do Nordeste lista cinco pontos sobre o primeiro jogo do Leão na atual temporada.

5 pontos da vitória do Fortaleza contra o Horizonte

1 - Vojvoda manteve o padrão tático do fim de 2023 (4-3-3), com Pochettino de volante.

2 - Moisés reestreou como titular e participou bem da partida pelo lado esquerdo do ataque.

3 - Joia venezualana, o meia Kervin Andrade brilhou com gol e grandes chances criadas.

4 - Lucas Sasha foi substituído no início do 2º tempo após desconforto muscular.

5 - Fortaleza encerrou jejum de oito anos e cinco jogos sem vencer o Horizonte.

No início de 2024, Vojvoda manteve a base titular, com a mesma estrutura tático do 4-3-3, com dois pontas, um centroavante e um meia centralizado. O padrão permaneceu até o fim da partida, com Pedro Rocha encerrando o jogo como atacante mais avançado. O detalhe foi a presença de Moisés começando o jogo como titular.

Legenda: Escalação do Fortaleza na estreia do Campeonato Cearense de 2024 Foto: reprodução / LineUp 11

Em campo até o fim da partida, o argentino Pochettino se destacou como volante, sempre colaborando com a transição. O time dominou as ações, exigiu defesas do goleiro Marcel, parou na trave com Lucero, mas só marcou aos 16 minutos do 2º tempo, com um gol contra de Léo Ceará.

O placar favorável e o cansaço encerraram a prova de resistência do Horizonte, sem força de reação. Assim, com mudanças, o meia venezuelano Kervin Andrade brilhou em campo, com um gol e boas oportunidades. O jovem de 18 anos se destacou pela Copinha, com três gols e uma assitência.

Legenda: Moisés retornou ao Fortaleza e foi titular no início da temporada de 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O resultado encerrou um jejum do time leonino contra o Galo do Tabuleiro. A equipe somava cinco derrotas consecutivas, em marca iniciada em 2017, com partidas do Estadual e da Taça Fares Lopes.

Detalhe de alerta: o volante Lucas Sasha foi substituído pelo meia Kaun, da base, no início do 2º tempo por contusão. Antes, o Leão divulgou que Thiago Galhardo e Hércules estavam no DM.